Скандал у шоу "Медичні історії": гість розповів про неприпустимі дії з пацієнткою під наркозом

Під час шоу "Медичні історії" один із запрошених гостей розповів, як ще бувши інтерном, як він разом із колегами-чоловіками розглядали пацієнтку, що перебувала на операційному столі. Після хвилі обурення скандальний фрагмент з програми вирізали.

Після останнього випуску шоу "Медичні історії" на YouTube від 23 вересня, ведучими якого є коміки й одночасно лікарі за фахом Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебеля, у мережі спалахнув скандал, повідомляє спільнота "Гендер у деталях".

Запрошений на програму глядач розповів історію про пацієнтку, якій робили хірургічне втручання при гострому апендициті й відповідно, їй була зроблена загальна анестезія, через що жінка перебувала у стані глибокого штучного сну.

"В один момент виходять жінки й залишаються молоді інтерни. Один підіймає верхню частину накриття і каже: "Є***ь". Там лежить 5-6 розмір грудей. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив", — розповів свою історію глядач.

Під час цієї розповіді ведучі продовжили жартувати, але зазначили, що засуджують подібні дії.

"Чоловік зізнається, що брав участь у сексуальному насильстві над жінкою без свідомості, яка була підготовлена до операції", — констатують у спільноті.

У коментарях користувачі зазначили, що чоловік, який зізнався у скоєному, повинен понести відповідальність, оскільки він порушив закони про сексуальне насильство та зловживання службовим становищем.

Розголос ситуації у мережі

Психіатриня Діана Пилипів, переглянувши шоу, наголосила, що від цієї історії, яка суперечить усім етичним та моральним нормам, у неї "мороз по шкірі". За її словами, це "пахне злочином" і потребує уваги відповідних органів.

Коментатори вважають, що саме через подібні випадки у пацієнток виникає недовіра до лікарів чоловічої статі.

Реакція авторів "Медичних історій"

Автори шоу зазначили, що розказана історія, яка викликала обурення у глядачів, сталася 26 років тому. А фраза "я вам не скажу, що я зробив", як пояснив комікам глядач після ефіру, він сказав заради "гумору" й жодних дій, за його словами, не вчиняв.

Команда шоу наголосила, що однозначно засуджує будь-які прояви сексуальних домагань й вибачилася перед за момент, який зіпсував перегляд та викликав неприємні емоції. Також "медісторики" заявили, що "зробили висновки" й надалі пообіцяли уважніше ставитися до таких історій, щоб уникнути двозначностей.

Сам скандальний фрагмент було вирізано з програми.

На момент виходу матеріалу реакції правоохоронних органів з приводу можливого порушення закону не було.

