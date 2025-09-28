Дети эвакуированы, зарплаты остались: сотни млн грн потратили на персонал детдома — расследование

Работники запорожского детского дома "Солнышко" в течение более трех лет, как утверждают расследователи, получали зарплаты и премии, хотя все воспитанники заведения были эвакуированы во Львовскую область еще в начале российского вторжения. За это время на содержание персонала без детей потратили более 230 миллионов гривен, из которых почти 212 миллионов пошли на выплаты работникам, находившимся в "простое".

Related video

По информации Независимого антикоррупционного центра NGL.media, крупнейший украинский детский дом "Солнышко" эвакуировал всех 178 подопечных в возрасте от нескольких месяцев до шести лет только в середине марта 2022 года. На начало полномасштабного вторжения в Запорожье заведение не имело обустроенного укрытия, и руководство сначала надеялось переждать опасность в городе, считая, что боевые действия завершатся быстро. Только когда стало понятно, что война продлится дольше, детей перевезли во львовские детские учреждения, в частности в Журавно и другие заведения Львовщины, а часть детей была размещена в семейных формах воспитания.

Несмотря на эвакуацию детей, большинство из 424 работников заведения осталась в Запорожье и официально находилась в "простое". Это позволяло им получать не менее двух третей оклада и премии, при этом период простоя засчитывался в трудовой стаж. Лишь единицы, в частности педиатр Ольга Ревченко, переехали на Львовщину и оставались с детьми. Часть работников приезжала на выходные или на короткие командировки, но их численность значительно отличалась в документах разных учреждений.

По данным журналистов NGL.media, с 2022 по 2025 годы общий бюджет "Солнышка" составил 297 миллионов гривен, из которых на зарплаты и премии персонала потратили почти 212 миллионов гривен. На содержание эвакуированных детей в учреждениях Львовской области за этот же период потратили примерно 123 миллиона гривен. Премии начислялись даже в период простоя. В частности, в сентябре 2024 года более 100 сотрудников получили дополнительные выплаты, часть из которых достигала десятков тысяч гривен.

Как получали зарплаты и премии во время "простоя"

По словам бывших работников, часть персонала получала премии за командировки или праздничные дни, однако конкретные детали начислений в документах часто не совпадали с фактическими выплатами. В то же время финансирование непосредственного содержания детей осуществлялось учреждениями принимающих регионов и благотворительными фондами, в частности фондом "Счастливое солнышко", который обеспечивал питание, одежду и необходимые вещи.

Директор "Солнышка" Лилия Филипская отмечала, что работники оказывали помощь эвакуированным детям "по необходимости", а часть персонала оставалась в Запорожье по собственному выбору. Другие объяснения относительно выплат и пребывания персонала в "простое" предоставляли бывшие заместители директора и представители Запорожской областной администрации, ссылаясь на юридические ограничения по сокращению или переводу работников.

Закрытие "Солнышка" и дальнейшая судьба детей и персонала

Официальное закрытие детского дома "Солнышко" состоялось в июне 2025 года. Часть функций заведения передали Запорожской областной детской клинической больнице, где создали отделение социальной поддержки. Детей перевели в семейные формы воспитания или интернаты по всей Украине, поскольку они выросли и больше не могли находиться в доме ребенка.

С момента эвакуации до закрытия заведения почти 300 работников находились в "простое" и получали заработную плату, а часть персонала приезжала к детям лишь нерегулярно. Некоторые бывшие работники уже на пенсии, другие трудоустроились в новых сферах, а часть продолжает оставаться без работы в сфере социальной защиты.

Напомним, что в этом году детдом в Николаеве оказался в центре скандала из-за жестокого обращения с детьми. По словам адвоката Инны Мирошниченко, в заведении живут тараканы, дети пользуются общим нательным бельем, а складские помещения переполнены гуманитаркой. Кроме того, работники частно принимают клиентов в кабинете реабилитации, тогда как воспитанникам такие услуги не предоставляют.

Также Фокус писал, что Россия создала онлайн-каталог с фотографиями украинских детей, незаконно вывезенных с оккупированных территорий. В общем, сайт используется для торговли детьми и содержит их характеристики как товара.