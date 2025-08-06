РФ запустила сайт по продаже украинских детей (фото)

Россия создала онлайн-каталог с фото украинских детей, которых незаконно вывозят с оккупированных территорий. Этот сайт фактически служит инструментом торговли детьми, описывая их как товар по разным характеристикам.

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По информации руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебы, с 2014 года детей из оккупированных регионов — Луганской и Донецкой областей, а также Крыма — систематически вывозят в Россию по заказу семей под Москвой и в других регионах. Сейчас, из-за снижения спроса, оккупанты ввели новую схему, создав сайт, где можно "выбрать" ребенка по фото и описанию. На сайте можно фильтровать детей по полу, цвету глаз и волос, а также видеть их открытые лица.

"Онлайн-каталог" с фото украинских детей Фото: Save Ukraine "Онлайн-каталог" с фото украинских детей Фото: Save Ukraine

Большинство детей в каталоге имеют украинское гражданство и родились еще до начала оккупации. Некоторые из них потеряли родителей из-за действий оккупационных властей, другим же намеренно выдали российские документы для легализации похищения. Украинские правозащитники обращают внимание, что все доказательства преступлений России содержатся даже в открытых базах так называемого "министерства образования" оккупированных территорий.

"Онлайн-каталог" с фото украинских детей Фото: Save Ukraine "Онлайн-каталог" с фото украинских детей Фото: Save Ukraine

"Мы в Save Ukraine сделаем все, чтобы спасти этих детей. И вернуть им самое важное — дом, семью, страну", — говорится в заметке.

Заметим, что 5 августа на официальном сайте Президента Украины появилась информация о том, что Международная коалиция за возвращение украинских детей обратилась к России с четким призывом — без проволочек и любых условий вернуть похищенных детей домой. Указанную группировку возглавляют Украина и Канада, и этот союз поддержали 38 стран, Совет Европы и Европейский Союз.

В частности, коалиция призывает Россию предоставить исчерпывающую и официально подтвержденную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе всех депортированных украинских детей. Кроме того, требуется обеспечить свободный доступ к ним международных гуманитарных организаций, а также немедленно прекратить вмешательство в их личную идентичность — в частности, путем принудительной смены гражданства, устройства в российские семьи или учреждения, идеологического воздействия и навязывания милитаристских установок.

По данным на сайте, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала россиянам список детей, которые должны вернуться к родным, однако уже восемь недель подряд Москва не предложила ни одного действенного механизма для их возвращения.

Напомним, что в Украине действует программа единовременной денежной помощи в размере 50 000 гривен для каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий. Эта поддержка направлена на то, чтобы родители или законные представители могли обеспечить ребенку необходимые условия для адаптации, реинтеграции и безопасной жизни на Родине.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампапрекратила финансирование проекта Йельского университета, который занимался отслеживанием случаев похищения украинских детей оккупантами. В то же время Киев отмечает: любые договоренности о перемирии должны обязательно включать возвращение всех депортированных детей и привлечение виновных к ответственности.