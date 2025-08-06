РФ запустила сайт з продажу українських дітей (фото)

Росія створила онлайн-каталог із фото українських дітей, яких незаконно вивозять з окупованих територій. Цей сайт фактично слугує інструментом торгівлі дітьми, описуючи їх як товар за різними характеристиками.

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За інформацією керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, з 2014 року дітей з окупованих регіонів — Луганської та Донецької областей, а також Криму — систематично вивозять до Росії на замовлення сімей під Москвою та в інших регіонах. Нині, через зниження попиту, окупанти запровадили нову схему, створивши сайт, де можна "обрати" дитину за фото та описом. На сайті можна фільтрувати дітей за статтю, кольором очей і волосся, а також бачити їхні відкриті обличчя.

"Онлайн-каталог" з фото українських дітей Фото: Save Ukraine "Онлайн-каталог" з фото українських дітей Фото: Save Ukraine

Більшість дітей у каталозі мають українське громадянство і народилися ще до початку окупації. Деякі з них втратили батьків через дії окупаційної влади, іншим же навмисно видали російські документи для легалізації викрадення. Українські правозахисники звертають увагу, що всі докази злочинів Росії містяться навіть у відкритих базах так званого "міністерства освіти" окупованих територій.

"Онлайн-каталог" з фото українських дітей Фото: Save Ukraine "Онлайн-каталог" з фото українських дітей Фото: Save Ukraine

"Ми в Save Ukraine зробимо все, щоб врятувати цих дітей. І повернути їм найважливіше — дім, родину, країну", - йдеться в дописі.

Зауважимо, що 5 серпня на офіційному сайті Президента України з’явилася інформація про те, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей звернулася до Росії з чітким закликом — без зволікань і будь-яких умов повернути викрадених дітей додому. Зазначене угрупування очолюють Україна та Канада, і цей союз підтримали 38 країн, Рада Європи та Європейський Союз.

Зокрема, коаліція закликає Росію надати вичерпну й офіційно підтверджену інформацію про місцеперебування, стан здоров’я та правовий статус усіх депортованих українських дітей. Крім того, вимагається забезпечити вільний доступ до них міжнародних гуманітарних організацій, а також негайно припинити втручання в їхню особисту ідентичність — зокрема, шляхом примусової зміни громадянства, влаштування до російських родин чи закладів, ідеологічного впливу та нав’язування мілітаристських настанов.

За даними на сайті, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала росіянам список дітей, які мають повернутися до рідних, однак вже вісім тижнів поспіль Москва не запропонувала жодного дієвого механізму для їхнього повернення.

Нагадаємо, що в Україні діє програма одноразової грошової допомоги у розмірі 50 000 гривень для кожної дитини, яка повертається з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій. Ця підтримка спрямована на те, щоб батьки або законні представники могли забезпечити дитині необхідні умови для адаптації, реінтеграції та безпечного життя на Батьківщині.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування проєкту Єльського університету, який займався відстеженням випадків викрадення українських дітей окупантами. Водночас Київ наголошує: будь-які домовленості про перемир’я мають обов’язково включати повернення всіх депортованих дітей та притягнення винних до відповідальності.