Діти евакуйовані, зарплати лишилися: сотні млн грн витратили на персонал дитбудинку – розслідування

Працівники запорізького дитячого будинку "Сонечко" протягом понад трьох років, як стверджують розслідувачі, отримували зарплати та премії, хоча всі вихованці закладу були евакуйовані на Львівщину ще на початку російського вторгнення. За цей час на утримання персоналу без дітей витратили понад 230 мільйонів гривень, з яких майже 212 мільйонів пішли на виплати працівникам, що перебували у "простої".

За інформацією Незалежного антикорупційного центру NGL.media, найбільший український дитячий будинок "Сонечко" евакуював усіх 178 підопічних віком від кількох місяців до шести років лише у середині березня 2022 року. На початок повномасштабного вторгнення у Запоріжжі заклад не мав облаштованого укриття, і керівництво спершу сподівалося перечекати небезпеку у місті, вважаючи, що бойові дії завершаться швидко. Лише коли стало зрозуміло, що війна триватиме довше, дітей перевезли до львівських дитячих закладів, зокрема у Журавне та інші заклади Львівщини, а частина дітей була розміщена у сімейних формах виховання.

Попри евакуацію дітей, більшість із 424 працівників закладу залишилася у Запоріжжі та офіційно перебувала у "простої". Це дозволяло їм отримувати не менше двох третин окладу та премії, при цьому період простою зараховувався у трудовий стаж. Лише одиниці, зокрема педіатриня Ольга Ревченко, переїхали на Львівщину та залишалися з дітьми. Частина працівників приїжджала на вихідні або на короткі відрядження, але їхня чисельність значно відрізнялася у документах різних установ.

За даними журналістів NGL.media, з 2022 по 2025 роки загальний бюджет "Сонечка" склав 297 мільйонів гривень, із яких на зарплати та премії персоналу витратили майже 212 мільйонів гривень. На утримання евакуйованих дітей у закладах Львівської області за цей же період витратили приблизно 123 мільйони гривень. Премії нараховувалися навіть у період простою. Зокрема, у вересні 2024 року понад 100 співробітників отримали додаткові виплати, частина з яких сягала десятків тисяч гривень.

Як отримували зарплати та премії під час "простою"

За словами колишніх працівників, частина персоналу отримувала премії за відрядження або святкові дні, проте конкретні деталі нарахувань у документах часто не збігалися з фактичними виплатами. Водночас фінансування безпосереднього утримання дітей здійснювалося закладами приймаючих регіонів та благодійними фондами, зокрема фондом "Щасливе сонечко", який забезпечував харчування, одяг та необхідні речі.

Директорка "Сонечка" Лілія Філіпська зазначала, що працівники надавали допомогу евакуйованим дітям "за потреби", а частина персоналу залишалася у Запоріжжі за власним вибором. Інші пояснення щодо виплат та перебування персоналу у "простої" надавали колишні заступники директорки та представники Запорізької обласної адміністрації, посилаючись на юридичні обмеження щодо скорочення або переведення працівників.

Закриття "Сонечка" та подальша доля дітей і персоналу

Офіційне закриття дитячого будинку "Сонечко" відбулося у червні 2025 року. Частину функцій закладу передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні, де створили відділення соціальної підтримки. Дітей перевели у сімейні форми виховання або інтернати по всій Україні, оскільки вони виросли та більше не могли перебувати у будинку дитини.

З моменту евакуації до закриття закладу майже 300 працівників перебували у "простої" та отримували заробітну плату, а частина персоналу приїжджала до дітей лише нерегулярно. Деякі колишні працівники вже на пенсії, інші працевлаштувалися у нових сферах, а частина продовжує залишатися без роботи у сфері соціального захисту.

