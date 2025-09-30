"Помогите узнать": неизвестный следил за журналисткой издания Kyiv Independent (фото)

Ольга Руденко сообщила, что за исполнительным директором издания Дарьей Шевченко следил неизвестный молодой человек. Более того, мужчина показывал соседям фото журналистки, а также фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже.

"Помогите опознать человека. Вот этот молодой человек вчера пришел по месту жительства исполнительного директора The Kyiv Independent Дарьи Шевченко и собирал о ней информацию", — написала Ольга Руденко в Facebook.

Ольга Руденко сообщила, что за ее соработницей следят Фото: Скриншот

По словам главного редактора, молодой человек пытался опрашивать соседей, чем вызвал подозрения, а также показывал фото Дарьи Шевченко, фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже. Она также рассказала, что в дом молодой человек попал благодаря сотрудникам местного ЖЭКа.

"Работники говорят, что он показал удостоверение, но не признаются, какое. Они очевидно напуганы. Далее их будет спрашивать полиция", — сообщила Руденко и уточнила, что исполнительный директор Kyiv Independent уже написала заявление о преследовании и ждет от полиции результатов.

Ольга Руденко рассказала, что у ее сотрудницы нет никаких личных конфликтов или дел, которых может касаться этот случай.

"Единственная версия — это связано с ее деятельностью как исполнительного директора The Kyiv Independent, и с нашей журналистской работой. Такой сбор информации может быть одним из действий в рамках досудебного расследования, или просто способом давления. Я не буду никого обвинять голословно. Но есть не очень много удостоверений, которые могут напугать людей так, как напугали этих работников ЖЭКа", — резюмировала Ольга Руденко.

Дарья Шевченко также сообщила о подозрительном молодом человеке в посте в соцсетях.

"Я все еще надеюсь, что это грабители ищут кого ограбить... К сожалению, это шутка, такой версии нет", — написала она.

Дарья Шевченко подтвердила, что за ней следят Фото: Скриншот

Обе журналистки сообщили, что будут благодарны за любую информацию о "любознательном молодом человеке".

Силовые структуры пока не комментировали произошедшее.

