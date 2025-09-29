Журналист и бывший пленный РФ Максим Буткевич получил премию Гавела (фото, видео)

Ветеран ВСУ, журналист и правозащитник Максим Буткевич, который прошел через российский плен и незаконный приговор суда, стал первым украинцем, получившим премию имени Вацлава Гавела.

Победителя премии объявили на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, и соответствующая информация появилась на страницах ПАСЕ в соцсетях.

"Украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич стал лауреатом Премии имени Вацлава Гавела 2025 года. Два других журналиста, из Грузии и Азербайджана, стали вторыми номинантами премии, которая присуждается за защиту прав человека во всем мире", – говорится в публикации.

Максим Буткевич выступил в ПАСЕ Фото: Скриншот

Речь идет о Мзии Амаглобели из Грузии и директоре Abzas Media Улви Гасанли из Азербайджана.

Свою награду Буткевич посвятил тем, кто сейчас в плену, – как военным, так и гражданским.

"Я участвую в этой церемонии и получаю эту почетную награду не только от своего имени, но и от имени всех украинских военнопленных и гражданских, которых незаконно удерживает Россия. От имени тех, кого лишили свободы, подвергали пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению, насиловали или бросали в тюрьмы оккупанты. От имени моих коллег, журналистов, ставших узниками авторитарных режимов, стремящихся заставить замолчать свободные медиа и свободу слова", – сказал он во время своего выступления.

Глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась в Facebook фотографиями и видео с церемонии награждения. Она подчеркнула, что путь Буткевича – это воплощение борьбы современной Украины.

Максим Буткевич с заслуженной наградой Фото: Евгения Кравчук / Facebook

"Эта награда – это признание миром сверхчеловеческого мужества одного человека и одновременно стойкости целого народа, борющегося за свое право на существование. Как точно сказал сам Максим: "Там, где нет возможности создавать смыслы, мы понемногу прекращаем быть людьми". Он создает смысл для всех нас", – написала она.

Премия имени Вацлава Гавела присуждается ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Харта 77, начиная с 2013 года, и составляет 60 тысяч евро.

Максим Буткевич: на пути к премии

Основатель украинской радиостанции "Громадське радіо", правозащитник, соучредитель Центра прав человека ZMINA и журналист агентства "Укринформ" Максим Буткевич после полномасштабного вторжения РФ присоединился к ВСУ, а в июне 2022-го попал в плен. Так называемые "Верховные суды ЛДНР" приговорили его к 13 годам тюрьмы.

В СК РФ утверждали, что он осужден, среди прочего, за "покушение на убийство двух лиц и повреждении чужого имущества" — ч.3 ст. 30 пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

4 июня Буткевич якобы зашел в одну из квартир в Северодонецке Луганской области, увидев в доме напротив мирных жителей, Буткевич "выстрелил по подъезду с целью убийства". В результате двое людей получили ранения.

В августе 2024 года апелляционный суд в Москве оставил приговор без изменений.

Где держали Максима Буткевича — долгое время было неизвестно. Только 6 декабря 2023 года адвокат Леонид Соловьев сообщил, что тот находится в колонии в городе Хрустальный (бывшем Красном Луче) на временно оккупированной территории Луганской области.

Кремль два года отказывался его возвращать, вопреки усилиям украинских переговорщиков. Журналиста удалось освободить 18 октября 2024 года во время обмена 95 на 95.

Когда Буткевич был освобожден, он рассказал, что попал в плен РФ 21 июня 2022 года возле села Мирная Долина Луганской области. Взвод, которым он командовал, вывел на россиян украинец, которого принудили к этому пытками и обещанием сохранить жизнь побратимам.

По словам Максима, он не держит зла на этого человека.

Напомним, Максим Буткевич вошел в рейтинг Фокуса "Украинец года".

