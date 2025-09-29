Журналіст і колишній полонений РФ Максим Буткевич отримав премію Гавела (фото, відео)

Ветеран ЗСУ, журналіст і правозахисник Максим Буткевич, який пройшов через російський полон і незаконний вирок суду, став першим українцем, який отримав премію імені Вацлава Гавела.

Related video

Переможця премії оголосили на відкритті осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, і відповідна інформація з'явилася на сторінках ПАРЄ в соцмережах.

"Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела 2025 року. Два інших журналісти, з Грузії та Азербайджану, стали другими номінантами премії, що присуджується за захист прав людини в усьому світі", — ідеться в публікації.

Максим Буткевич виступив у ПАРЄ Фото: Скриншот

Мова про Мзію Амаглобелі з Грузії та директора Abzas Media Улві Гасанлі з Азербайджану.

Свою нагороду Буткевич присвятив тим, хто зараз у полоні, — як військовим, так і цивільним.

"Я беру участь у цій церемонії та отримую цю почесну нагороду не тільки від свого імені, а й від імені всіх українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія. Від імені тих, кого позбавили волі, піддавали тортурам, нелюдському та принизливому поводженню, ґвалтували чи кидали до в'язниць окупанти. Від імені моїх колег, журналістів, які стали в'язнями авторитарних режимів, що прагнуть змусити замовкнути вільні медіа та свободу слова", — сказав він під час свого виступу.

Голова пресофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук поділилася у Facebook фотографіями та відео з церемонії нагородження. Вона підкреслила, що шлях Буткевича — це втілення боротьби сучасної України.

Максим Буткевич із заслуженою нагородою Фото: Евгения Кравчук / Facebook

"Ця нагорода — це визнання світом надлюдської мужності однієї людини і водночас стійкості цілого народу, що бореться за своє право на існування. Як влучно сказав сам Максим: "Там, де немає можливості створювати смисли, ми потроху припиняємо бути людьми". Він створює сенс для всіх нас", — написала вона.

Премія імені Вацлава Гавела присуджується ПАРЄ в партнерстві з Бібліотекою імені Вацлава Гавела та Фондом Харта 77, починаючи з 2013 року, і становить 60 тисяч євро.

Максим Буткевич: на шляху до премії

Засновник української радіостанції "Громадське радіо", правозахисник, співзасновник Центру прав людини ZMINA і журналіст агенції "Укрінформ" Максим Буткевич після повномасштабного вторгнення РФ приєднався до ЗСУ, а в червні 2022-го потрапив у полон. Так звані "Верховні суди ЛДНР" засудили його до 13 років в'язниці.

У СК РФ стверджували, що його засуджено, серед іншого, за "замах на вбивство двох осіб і пошкодження чужого майна" — ч.3 ст. 30 пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 КК РФ.

4 червня Буткевич нібито зайшов в одну з квартир у Сєвєродонецьку Луганської області, побачивши в будинку навпроти мирних жителів, Буткевич "вистрілив у під'їзд із метою вбивства". У результаті двоє людей дістали поранення.

У серпні 2024 року апеляційний суд у Москві залишив вирок без змін.

Де тримали Максима Буткевича — довгий час було невідомо. Лише 6 грудня 2023 року адвокат Леонід Соловйов повідомив, що той перебуває в колонії в місті Кришталевий (колишньому Красному Лучі) на тимчасово окупованій території Луганської області.

Кремль два роки відмовлявся його повертати, всупереч зусиллям українських переговірників. Журналіста вдалося звільнити 18 жовтня 2024 року під час обміну 95 на 95.

Коли Буткевича звільнили, він розповів, що потрапив у полон РФ 21 червня 2022 року біля села Мирна Долина Луганської області. Взвод, яким він командував, вивів на росіян українець, якого примусили до цього тортурами та обіцянкою зберегти життя побратимам.

За словами Максима, він не тримає зла на цю людину.

Нагадаємо, Максим Буткевич увійшов до рейтингу Фокуса "Українець року".

Також раніше повідомлялося, що журналіст УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому після понад трьох років російського полону.