"Допоможіть впізнати": невідомий стежив за журналісткою видання Kyiv Independent (фото)

Ольга Руденко повідомила, що за виконавчою директоркою видання Дариною Шевченко стежив невідомий молодик. Ба більше, чоловік показував сусідам фото журналістки, а також фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"Допоможіть впізнати людину. Ось цей молодий чоловік вчора прийшов за місцем проживання виконавчої директорки The Kyiv Independent Дарини Шевченко і збирав про неї інформацію", - написала Ольга Руденко у Facebook.

Ольга Руденко повідомила, що за її спіробітнецею стежать Фото: Скріншот

За словами головної редакторки, молодик намагався опитувати сусідів, чим викликав підозри, а також показував фото Дарини Шевченко, фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі. Вона також розповіла, що в будинок молодик потрапив завдяки працівникам місцевого ЖЕКу.

"Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція", - повідомила Руденко та уточнила, що виконавча директорка Kyiv Independent вже написала заяву про переслідування і чекає від поліції результатів.

Ольга Руденко розповіла, що в її співробітниці немає жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок.

"Єдина версія — це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки The Kyiv Independent, та з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій в рамках досудового розслідування, або просто способом тиску. Я не буду нікого звинувачувати голослівно. Але є не дуже багато посвідчень, які можуть налякати людей так, як налякали цих працівників ЖЕКу", - резюмувала Ольга Руденко.

Дарина Шевченко також повідомила про підозрілого молодика у пості в соцмережах.

"Я все ще сподіваюсь, що це грабіжники шукають кого пограбувати… На жаль, це жарт, такої версії немає", - написала вона.

Дарина Шевченко підтвердила, що за нею стежать Фото: Скріншот

Обидві журналістки повідомили, що будуть вдячні за будь-яку інформацію про "допитливого молодика".

Силові структури наразі не коментували те, що сталось.

