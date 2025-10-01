Людей призывают не выходить на улицы: на Черниговщине поднялся крупный пожар на предприятии (видео)
Вечером 30 сентября на одном из предприятий города Корюковка на Черниговщине поднялся масштабный пожар. Кроме того, ВС РФ атаковали одну из общин ударными беспилотниками и баллистическим вооружением.
Сразу несколько населенных пунктов Сосницкой громады оказались под атакой россиян. О пожаре и последствиях вражеского обстрела рассказал председатель Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко на своей странице в Facebook.
Возгорание на одном из предприятий не связано со взрывами. Чиновник не отметил, о каком именно предприятии идет речь, однако в сети сообщают, что пожар мог подняться на местной фабрике обоев. Об этом в частности писало медиа "Суспільне Чернігів".
"Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте", — сообщил около 22:00 часов Мирошниченко.
По его словам, к ликвидации пожара привлекли спасателей из соседних общин, а также из областного центра.
Местных жителей власти призывают ограничить пребывание на улице, поскольку из-за пожара местность охватила сильная задымленность.
Обстрелы Черниговщины
Также Павел Мирошниченко сообщил, что вечером 30 сентября ВС РФ атаковали сразу несколько населенных пунктов Сосницкой общины.
"По информации военных, вероятно, баллистической ракетой и БПЛА. Информация о пострадавших уточняется", — отметил чиновник.
Напомним, 30 сентября "Суспільне" сообщило, что на Черниговщине за ночь было зафиксировано десятки "Шахедов": обстрел региона назвали самым мощным с 2022 года.
27 сентября АО "Черниговоблэнерго" сообщило о масштабном блэкауте на Черниговщине: после атак ВС РФ 177 населенных пунктов остались без света.