Людей закликають не виходити на вулиці: на Чернігівщині здійнялася велика пожежа на підприємстві (відео)

Увечері 30 вересня на одному з підприємств міста Корюківка на Чернігівщині здійнялася масштабна пожежа. Окрім того, ЗС РФ атакували одну з громад ударними безпілотниками та балістичним озброєнням.

Related video

Одразу кілька населених пунктів Сосницької громади опинилися під атакою росіян. Про пожежу та наслідки ворожого обстрілу розповів голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко на своїй сторінці у Facebook.

Займання на одному з підприємств не пов'язане з вибухами. Посадовець не зазначив, про яке саме підприємство йдеться, однак у мережі повідомляють, що пожежа могла здійнятися на місцевій фабриці шпалер. Про це зокрема писало медіа "Суспільне Чернігів".

"Наразі на одному з підприємств Корюківки триває значна пожежа. ДСНС та інші екстрені служби працюють на місці", — повідомив близько 22:00 години Мірошниченко.

За його словами, до ліквідації пожежі залучили рятувальників з сусідніх громад, а також з обласного центру.

Місцевих мешканців влада закликає обмежити перебування на вулиці, оскільки через пожежу місцевість охопила сильна задимленість.

Обстріли Чернігівщини

Також Павло Мірошниченко повідомив, що увечері 30 вересня ЗС РФ атакували одразу кілька населених пунктів Сосницької громади.

"За інформацією військових, імовірно, балістичною ракетою та БпЛА. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, 30 вересня "Суспільне" повідомило, що на Чернігівщині за ніч було зафіксовано десятки "Шахедів": обстріл регіону назвали найпотужнішим з 2022 року.

27 вересня АТ "Чернігівобленерго" повідомило про масштабний блекаут на Чернігівщині: після атак ЗС РФ 177 населених пунктів залишилися без світла.