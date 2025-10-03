В Украину придут осенние дожди: Диденко рассказала, где будет холоднее всего на выходных (карта)

Температура в Украине на ближайших выходных будет "неоднородной", как сообщила в своем прогнозе погоды синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что в субботу и воскресенье будет дожди, но не везде.

"4-5 октября самой холодной погода ожидается на западе, а самой теплой — на востоке и юго-востоке", — отметила эксперт в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды на выходные

Распределение градусов, по словам Диденко, будет "неоднородным":

на западе — в пределах 9-12 тепла;

на севере — от +12 до +14;

в центральных областях — от +12 до +18;

на юге — в пределах 15-19, а в Крыму вплоть до 20 тепла;

на востоке — от +15 до +18.

Прогноз температуры в Украине на 4 октября Фото: Telegram/Наталка Діденко

В субботу дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, вечером также задождит в центральной и северной частях страны. В остальных регионах будет сухо.

В воскресенье будет дождливо на юге, кроме Одесской области, на востоке и местами на западе. На остальных территориях осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве

В столице выходные в основном порадуют отсутствием осадков, небольшой дождь возможен лишь вечером 4 октября. Днем столбики термометров будут фиксировать 14-15 градусов тепла.

"Варим тыквенную кашу, собираем грибы, идем греться на улице, потому что отопление хоть и объявили, но до более теплых реалий еще походим в теплых флисовых штанах, следим за погодой и с пятницы по воскресенье обязательно поздравляем любимых учителей с их Днем", — добавила Диденко.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на первую половину октября. По ее словам, второй месяц осени еще удивит украинцев своими контрастами.

В ГСЧС 3 октября предупредили о резком снижении температуры, интенсивных осадках, сильном ветре и плохой видимости в Карпатах. Украинцев призвали изучать прогноз погоды, прежде чем отправляться в живописные, но ныне опасные горы.