В Україну прийдуть осінні дощі: Діденко розповіла, де буде найхолодніше на вихідних (карта)

Температура в Україні на найближчих вихідних буде "неоднорідною", як повідомила у своєму прогнозі погоди синоптикиня Наталка Діденко. Вона попередила, що в суботу і неділю буде дощити, але не всюди.

"4-5 жовтня найхолоднішою погода очікується на заході, а найтеплішою — на сході та південному сході", — зазначила експертка у своєму Telegram-каналі.

Прогноз погоди на вихідні

Розподіл градусів, зі слів Діденко, буде "неоднорідним":

на заході — у межах 9-12 тепла;

на півночі — від +12 до +14;

у центральних областях — від +12 до +18;

на півдні — в межах 15-19, а в Криму аж до 20 тепла;

на сході — від +15 до +18.

Прогноз температури в Україні на 4 жовтня Фото: Telegram/Наталка Діденко

У суботу дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, ввечері також задощить у центральній і північній частинах країни. У решті регіонів буде сухо.

В неділю дощитиме на півдні, окрім Одеської області, на сході та подекуди на заході. На решті територій опадів не прогнозують.

Прогноз погоди у Києві

У столиці вихідні здебільшого порадують відсутністю опадів, невеликий дощ можливий лише ввечері 4 жовтня. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 14-15 градусів тепла.

"Варимо гарбузову кашу, збираємо гриби, йдемо грітися на вулиці, бо опалення хоч і оголосили, але до тепліших реалій ще походимо у теплих флісових штанах, стежимо за погодою і з пʼятниці по неділю обов’язково вітаємо улюблених учителів із їхнім Днем", — додала Діденко.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилась прогнозом погоди на першу половину жовтня. З її слів, другий місяць осені ще здивує українців своїми контрастами.

У ДСНС 3 жовтня попередили про різке зниження температури, інтенсивні опади, сильний вітер і погану видимість у Карпатах. Українців закликали вивчати прогноз погоди, перш ніж вирушати у мальовничі, але нині небезпечні гори.