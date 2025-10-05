Будет сидеть в СИЗО: суд определил, что делать с водителем Mercedes, который избил велосипедиста в Киеве
Водителя Mercedes — Benz G-500, который избил велосипедиста в Киеве и оставил его без сознания лежать на дороге, взяли под стражу до 31 октября 2025 года.
Залог подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений суд не определил, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Водитель, который в Киеве оставил без помощи без сознания велосипедиста, после того, как избил его, взят под стражу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 44-летнему жителю Киевской области сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
В прокуратуре напомнили, что конфликт между водителем Mercedes — Benz G-500 и 40-летним велосипедистом возник из-за парковки авто на велополосе.
"Раздраженный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Пострадавший потерял сознание и упал на асфальт. После этого нападавший оттащил мужчину без сознания к обочине и уехал с места конфликта", — отметили в пресс-службе ведомства.
Действия водителя сразу квалифицировали как умышленное нанесение велосипедисту тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 30 сентября в Киеве водитель Mercedes припарковался на велополосе и избил велосипедиста.
4 октября во время избрания меры пресечения водитель, который избил велосипедиста, объяснил, почему скрылся с места происшествия.