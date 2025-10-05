Сидітиме у СІЗО: суд визначив, що робити з водієм Mercedes, який побив велосипедиста у Києві

Водія Mercedes — Benz G-500, який побив велосипедиста у Києві та залишив його непритомного лежати на дорозі, взяли під варту до 31 жовтня 2025 року.

Заставу підозрюваному у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень суд не визначив, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Водія, який у Києві залишив без допомоги непритомного велосипедиста, після того, як побив його, взято під варту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 44-річному мешканцю Київської області повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України — завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

У прокуратурі нагадали, що конфлікт між водієм Mercedes — Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник через паркування авто на велосмузі.

"Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту", — зазначили у пресслужбі відомства.

Дії водія одразу кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві водій Mercedes припаркувався на велосмузі і побив велосипедиста.

4 жовтня під час обрання міри запобіжного заходу водій, який побив велосипедиста, пояснив, чому втік з місця події.