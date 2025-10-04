"Жодна людина мене не засудила": бізнесмен, який побив велосипедиста, пояснив, чому втік (відео)

У Подільському районному суді Києва обирають запобіжний захід 44-річному підприємцю Олександру Хилику, який побив у центрі столиці велосипедиста за зауваження щодо паркування на велодоріжці та залишив його непритомним на узбіччі, виїхавши з місця події.

Related video

На суді Хілик розповів, чому поїхав і не надав допомогу потерпілому. Відео опублікував Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, дружині, яка перебувала з ним, стало зле. У неї прихопив живіт, і вона рознервувалася через конфлікт.

"Жінка, яка була поруч, сказала, ви відвозьте її звідси, їдьте, вам тут не треба. Жінка сказала, ми викликаємо швидку. Там було багато людей. Це був божий день. Це був світлий день. Там було дуже тепло. Була дуже гарна погода. І було біля нас, мені здається, чотири чи п'ять людей. І всі сказали, що ми викликаємо тоді швидку. Дружина попросила, тому що їй погано, і люди сказали: їдьте, вам це не треба", — пояснив Хілик.

Він наголосив, що сів у машину і не одразу поїхав, а простояв майже хвилину, оскільки не знав, як вчинити.

"Вибачте, дружина моя сидить, їй погано, там лежить ще якийсь чоловік, але з ним усе нормально. То він не один. І щоб уникнути ще більшої трагедії, а це трагедія, те, що сталося, я подумав про безпеку своєї дружини", — продовжив він.

Підозрюваний знову акцентував увагу на тому, що виїжджав дуже повільно, а також додав:

"Причому якщо відеокамери подивитися далі, люди мені махають руками. Прямо ну не осуд, і це є на відео. Жодна людина мене навколо цієї ситуації не засудила. І я дуже повільно поїхав".

У коментарях у користувачів склалася думка, що дружина підозрюваного, якій стало погано, все знімала на телефон.

Як пише OBOZ.UA, кореспондент якого був у залі суду, Хілик приніс із собою подяки від військових і правоохоронців за волонтерську діяльність.

Крім того, він сказав, що нещодавно переніс операцію на очах і приїхав у лікарню на Поділ, після чого вирушив на ринок. Хілік стверджує, що після операції не може "робити різкі рухи" або піднімати важкі речі.

На Межигірській він зупинився, оскільки його дружині нібито стало погано, і вийшов із нею прогулятися, поставивши машину на аварійку.

Коли пара повернулася, на них чекав велосипедист. Фігурант каже, що той нібито сам спровокував конфлікт. Мовляв, він щось діставав із кишені та з лайкою звертався в бік дружини підозрюваного. Через це Хілик його нібито й побив.

Зі свого боку подруга потерпілого, який зараз перебуває в лікарні з черепно-мозковою травмою і переломом скроні, заявила, що за минулий після інциденту тиждень Хілик жодного разу не зателефонував, щоб вибачитися, дізнатися про стан потерпілого або запропонувати свою допомогу.

"Коли ми побачили це відео з купою ударів по голові, ми були всі в шоці. І Антон це побачив. Він просто був шокований. І тому звичайно, що нападник має бути покараний, тому що це просто щось неймовірно жорстоке", — заявила Владислава.

Раніше Хілик, якого звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а тепер — і в залишенні людини в небезпеці, заявляв, що у нього на утриманні є діти, а дружина вагітна.

Нагадаємо, Хілика, який побив велосипедиста , підозрюють у розтраті 25 мільйонів гривень, виділених із бюджету на закупівлю форми для ТрО. Тимчасом паблік "Труха" показав гараж, який, як стверджується, належить фігуранту, де видно кілька дорогих іномарок.