"Ни один человек меня не осудил": избивший велосипедиста бизнесмен объяснил, почему сбежал (видео)

В Подольском районном суде Киева выбирают меру пресечения 44-летнему предпринимателю Александру Хилику, который избил в центре столицы велосипедиста за замечание о парковке на велодорожке и оставил его без сознания на обочине, уехав с места происшествия.

Related video

На суде Хилик рассказал, почему уехал и не оказал помощь пострадавшему. Видео опубликовал Telegram-канал "Мы Украина".

По его словам, жене, которая находилась с ним, стало плохо. У нее прихватил живот, и она разнервничалась из-за конфликта.

"Женщина, которая была рядом, сказала, вы увозите ее отсюда, уезжайте, вам здесь не надо. Женщина сказала, мы вызываем скорую. Там было много людей. Это был божий день. Это был светлый день. Там было очень тепло. Была очень хорошая погода. И было возле нам, мне кажется, четыре или пять человек. И все сказали, что мы вызываем тогда скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: уезжайте, вам это не надо", – объяснил Хилик.

Он подчеркнул, что сел в машину и не сразу уехал, а простоял почти минуту, поскольку не знал, как поступить.

"Извините, жена моя сидит, ей плохо, там лежит еще какой-то мужчина, но с ним все нормально. То он не один. И чтобы избежать еще большей трагедии, а это трагедия, то, что случилось, я подумал о безопасности своей жены", – продолжил он.

Подозреваемый снова акцентировал внимание на том, что выезжал очень медленно, а также добавил:

"Причем если видеокамеры посмотреть дальше, люди мне машут руками. Прямо ну не осуждение, и это есть на видео. Ни один человек меня вокруг это ситуации не осудил. И я очень медленно поехал".

В комментариях у пользователей сложилось мнение, что жена подозреваемого, которой стало плохо, все снимала на телефон.

Как пишет OBOZ.UA, корреспондент которого был в зале суда, Хилик принес с собой благодарности от военных и правоохранителей за волонтерскую деятельность.

Кроме того, он сказал, что недавно перенес операцию на глазах и приехал в больницу на Подол, после чего отправился на рынок. Хилик утверждает, что после операции не может "делать резкие движения" или поднимать тяжелые вещи.

На Межигорской он остановился, поскольку его жене якобы стало плохо, и вышел с ней прогуляться, поставив машину на аварийку.

Когда пара вернулась, тая их ждал велосипедист. Фигурант говорит, что тот якобы сам спровоцировал конфликт. Мол, он что-то доставал из кармана и с бранью обращался в сторону жены подозреваемого. Из-за этого Хилик его якобы и избил.

В свою очередь подруга потерпевшего, который сейчас находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом виска, заявила, что за прошедшую после инцидента неделю Хилик ни разу не позвонил, чтобы извиниться, узнать о состоянии потерпевшего или предложить свою помощь.

"Когда мы увидели это видео с кучей ударов по голове, мы были все в шоке. И Антон это увидел. Он просто был шокирован. И потому конечно, что нападающий должен быть наказан, потому что это просто что-то невероятно жестокое", – заявила Владислава.

Ранее Хилик, которого обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а теперь – и в оставлении человека в опасности, заявлял, что у него на содержании есть дети, а жена ждет ребенка.

Напомним, избивший велосипедиста Хилик подозревается в растрате 25 миллионов гривен, выделенных из бюджета на закупку формы для ТрО. Тем временем паблик "Труха" показал гараж, который, как утверждается, принадлежит фигуранту, где видно несколько дорогих иномарок.