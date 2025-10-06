Лучший учитель Украины 2025: кто получил миллион гривен, подробности (фото)

4 октября в Киеве состоялась церемония вручения ежегодной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine 2025, во время которой определили лучшего учителя страны. Победитель конкурса Global Teacher Prize Ukraine получил 1 миллион гривен и образовательное путешествие на реализацию собственного проекта.

Как сообщает портал "Новая украинская школа", нынешняя премия Global Teacher Prize Ukraine 2025 отметила финалистов в девяти специальных номинациях. В целом организаторы — общественный союз "Освитория" — получили около 3000 анкет и 2300 номинаций от учителей из более чем 200 городов Украины.

Событие состоялось в Национальной филармонии Украины и транслировалось в телемарафоне "Единые новости".

Зоя Литвин, руководитель "Освитории", подчеркнула: "Это рекордное количество заявок за всю девятилетнюю историю конкурса. Мы впервые отметили сразу девять специальных номинаций, чтобы больше талантливых педагогов получили возможность для развития".

Победители и номинации премии Global Teacher Prize Ukraine 2025

Главная награда — Руслан Шаламов, учитель биологии и экологии из Харькова. Получил 1 млн грн и образовательное путешествие.

"Выбор украинцев" — Юрий Пахомов, учитель химии из Ивано-Франковска.

"Дошкольное образование" — Кристина Микуляк, воспитательница из Ивано-Франковска, заведение №37 "Родничок".

"Учитель математики" — Леся Максимко, учительница из Быткова (Ивано-Франковская область).

"Учитель химии" — Евгений Атамасенко, Калиновка, Киевская область.

"Выбор сердцем" — Максим Романов, учитель географии с Харьковщины.

"Учитель информатики" — Наталья Перехрист, Тернополь.

"Учитель-инноватор" — Владимир Бабенко, Полтавская область.

"Инклюзивность" — Ольга Биланова, Кривой Рог.

Победители специальной программы Talents for Ukraine от KSE Foundation — Евгений Атамасенко, Константин Кравчук и Ольга Погрибняк — получили по $5000 (212 тыс. грн) на собственное развитие.

Торжества, выступления и поздравления Global Teacher Prize Ukraine 2025

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила: "Прекрасно наблюдать, что именно здесь, на конкурсе Global Teacher Prize Ukraine, учителя и учительницы получают свою красную дорожку, которую они заслуживают. Спасибо вам, что сохраняете уникальное умение быть проводниками знаний и смыслов".

Елена Зеленская на Global Teacher Prize Ukraine 2025 Фото: ТСН

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой добавил: "Раннее развитие — это фундамент для страны. Педагоги продолжают учить и поддерживать даже тогда, когда им самим трудно. Вы — пример для всей Украины".

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на Global Teacher Prize Ukraine 2025 Фото: nus.org.ua

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подчеркнул: "От имени ЮНИСЕФ благодарю каждого воспитателя за профессионализм, преданность и любовь, с которыми вы воспитываете детей".

Телеведущая Наталья Мосейчук, основательница номинации "Выбор сердцем", во время вручения награды сказала: "Учитель должен быть технологичным, чтобы вести ребенка в мир будущего. Максим Романов — это мой выбор сердцем!".

Во время церемонии выступили YakTak, Jerry Heil, Алена-Альона, хор "Щедрик" и пианист Евгений Хмара. Образы финалистов создала дизайнер Лина Христофорова вместе с украинскими брендами.

Главный победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025 — Руслан Шаламов

Лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 стал Руслан Шаламов из Харькова. Его поезд из родного города торжественно прибыл на Центральный вокзал Киева, где было объявлено имя победителя.

Главный победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025 Руслан Шаламов Фото: nus.org.ua

"Чтобы иметь успех, надо иметь поддержку, семью и среду, которая вдохновляет. Я благодарен своим ученикам и защитникам Украины. Слава Украине!", — сказал Руслан Шаламов во время церемонии.

Прозрачность процесса отбора победителей премии Global Teacher Prize Ukraine обеспечивала компания PwC в Украине как независимый консультант.

Ранее медиа "НУШ" сообщало о выступлении Руслана Шаламова на Августовской конференции 2025 года, где он заявил: "Образование — это не только знания, а то, что делает человека успешным и счастливым".

