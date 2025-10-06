Найкращий вчитель України 2025: хто отримав мільйон гривень, подробиці (фото)

4 жовтня у Києві відбулася церемонія вручення щорічної премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine 2025, під час якої визначили найкращого вчителя країни. Переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine отримав 1 мільйон гривень і освітню подорож на реалізацію власного проєкту.

Related video

Як повідомляє портал "Нова українська школа", цьогорічна премія Global Teacher Prize Ukraine 2025 відзначила фіналістів у дев’яти спеціальних номінаціях. Загалом організатори — громадська спілка "Освіторія" — отримали близько 3000 анкет та 2300 номінацій від учителів із понад 200 міст України.

Подія відбулась у Національній філармонії України та транслювалась у телемарафоні "Єдині новини".

Зоя Литвин, очільниця "Освіторії", наголосила: "Це рекордна кількість заявок за всю дев’ятирічну історію конкурсу. Ми вперше відзначили одразу дев’ять спеціальних номінацій, щоб більше талановитих педагогів отримали можливість для розвитку".

Переможці та номінації премії Global Teacher Prize Ukraine 2025

Головна нагорода — Руслан Шаламов, учитель біології та екології з Харкова. Отримав 1 млн грн та освітню подорож.

"Вибір українців" — Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська.

"Дошкілля" — Христина Микуляк, вихователька з Івано-Франківська, заклад №37 "Джерельце".

"Вчитель математики" — Леся Максімко, учителька з Биткова (Івано-Франківська область).

"Вчитель хімії" — Євгеній Атамасенко, Калинівка, Київщина.

"Вибір серцем" — Максим Романов, учитель географії з Харківщини.

"Вчитель інформатики" — Наталія Перехрист, Тернопіль.

"Вчитель-інноватор" — Володимир Бабенко, Полтавська область.

"Інклюзивність" — Ольга Біланова, Кривий Ріг.

Переможці спеціальної програми Talents for Ukraine від KSE Foundation — Євгеній Атамасенко, Костянтин Кравчук та Ольга Погрібняк — отримали по $5000 (212 тис. грн) на власний розвиток.

Урочистості, виступи та привітання Global Teacher Prize Ukraine 2025

Перша леді України Олена Зеленська зазначила: "Прекрасно спостерігати, що саме тут, на конкурсі Global Teacher Prize Ukraine, учителі та вчительки отримують свою червону доріжку, на яку вони заслуговують. Дякую вам, що зберігаєте унікальне вміння бути провідниками знань і сенсів".

Олена Зеленська на Global Teacher Prize Ukraine 2025 Фото: ТСН

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий додав: "Ранній розвиток — це фундамент для країни. Педагоги продовжують вчити й підтримувати навіть тоді, коли їм самим важко. Ви — приклад для всієї України".

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на Global Teacher Prize Ukraine 2025 Фото: nus.org.ua

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде підкреслив: "Від імені ЮНІСЕФ дякую кожному вихователю за професіоналізм, відданість і любов, з якими ви виховуєте дітей".

Телеведуча Наталія Мосейчук, засновниця номінації "Вибір серцем", під час вручення нагороди сказала: "Учитель має бути технологічним, щоб вести дитину у світ майбутнього. Максим Романов — це мій вибір серцем!".

Під час церемонії виступили YakTak, Jerry Heil, Альона-Альона, хор "Щедрик" та піаніст Євген Хмара. Образи фіналістів створила дизайнерка Ліна Христофорова разом з українськими брендами.

Головний переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 — Руслан Шаламов

Найкращим учителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 став Руслан Шаламов з Харкова. Його потяг із рідного міста урочисто прибув на Центральний вокзал Києва, де було оголошено ім’я переможця.

Головний переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 Руслан Шаламов Фото: nus.org.ua

"Щоб мати успіх, треба мати підтримку, родину і середовище, яке надихає. Я вдячний своїм учням і захисникам України. Слава Україні!", — сказав Руслан Шаламов під час церемонії.

Прозорість процесу відбору переможців премії Global Teacher Prize Ukraine забезпечувала компанія PwC в Україні як незалежний консультант.

Раніше медіа "НУШ" повідомляло про виступ Руслана Шаламова на Серпневій конференції 2025 року, де він заявив: "Освіта — це не лише знання, а те, що робить людину успішною і щасливою".

Як повідомляв Фокус, у 2023 році дружина українського президента Олена Зеленська нагородила переможця в номінації "Молодий вчитель" під час "Global Teacher Prize Ukraine".

Фокус також писав, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено збереження вчительської надбавки в розмірі 2 тисяч гривень.