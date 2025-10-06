Экс-военкому придется вернуть государству деньги за два люксовых авто, которые "теща подарила"

Автомобили Toyota Camry Hybrid 2022 и Lexus NX200 общей стоимостью 3,4 миллиона гривен могут конфисковать у бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации активов, формально оформленных на родственников, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Следствие установило, что теща фигуранта в 2022–2023 годах приобрела два новых люксовых автомобиля, упомянутых выше, но на самом деле транспортом пользовался сам экс-глава РТЦК и СП и его близкие.

В ГБР отметили: анализ доходов и расходов служащего и его родственников показал, что приобретение таких активов было невозможным на законно заработанные деньги. В результате суд признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 выпуска и постановил взыскать его стоимость в доход государства — 1,598 млн грн.

Также суд постановил конфисковать Lexus NX200, зарегистрированный на тещу чиновника. Это решение может быть оспорено в течение 30 дней со дня составления полного текста.

О том, что суд рассмотрит дело о конфискации элитных авто у экс-начальника РТЦК и СП на общую сумму свыше 4,8 млн грн, Харків Time сообщал еще в мае.

В декабре 2024 года сотрудники Нацполиции Харьковской области провели 39 обысков у служащих РТЦК и СП, а также ВВК, подозреваемых в том, что они "сговорились и "зарабатывали на уклонистах".

В Харьковском областном ТЦК и СП тогда информацию об этом опровергли, заявив, что действующим военнослужащим и работникам РТЦК и СП города Харькова и области пока подозрений не предъявлялось.

Напомним, 18 мая сообщалось о смерти харьковчанина, который выпрыгнул из окна РТЦК. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Однако родные и друзья погибшего не согласны с версией полиции, поскольку мужчину дважды задерживали. Первый раз его избили, а через три дня снова задержали и отвезли в ТЦК. Впоследствии родным сообщили о его смерти, назвав это самоубийством.

Ранее Герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о расценках на откуп от ТЦК, о которых услышал в Ужгороде.