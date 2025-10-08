Дождливая облачная погода: синоптик рассказала, каким в Украине будет вторая неделя октября

Наталка Диденко рассказала, что уже 9 октября активный циклон будет смещаться из Крыма севернее и своим влиянием охватит практически всю Украину.

"В четверг повсеместно будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями", — рассказала Наталка Диденко. Но по ее прогнозу, что только крайний запад Украины и часть центра избегут серьезных осадков.

Днем "попустит" в Одесской и Николаевской областях, однако все же в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10...+13 градусов, самая теплая полоса вытянется от Одесской до Полтавской области, в ней ожидается +14...+19 градусов.

На Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области местами температура будет держаться ниже +10 градусов. И, конечно, прохладно будет в Карпатах.

Что касается Киева, то 9 октября будет облачно и сыро, днем температура будет держаться до +12 градусов.

"Метеопаты — сочувствуем, потому что такой переход на типичную осень без бабьего лета на горизонте (пока!) заводит в тупик к семейным врачам. Консультируйтесь, не увлекайтесь самолечением, кофе и глинтвейном", — сообщила Наталья Диденко.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Украине Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В Гидрометеоцентре тем временем предупредили об изменении гидрологической ситуации.

8-10 октября, в результате осадков, в бассейне Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская, Николаевская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,3 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

А 9 октября в Одесской области прогнозируют значительные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с. И желтый уровень опасности.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг предупредил, что последствия глобальных изменений климата будут ощущать жители всех областей Украины, хотя для каждого региона будет своя специфика. По его словам, в Киеве увеличится количество жарких дней летом, и одновременно чаще будут бушевать мощные ливни, подобные тем, что на днях затопили Одессу.

Напомним, во время непогоды в Одессе 30 сентября погибли 10 человек. Тогда в городе за сутки выпала полуторамесячная норма осадков.