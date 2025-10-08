Дощова хмарна погода: синоптикиня розповіла, яким в Україні буде другий тиждень жовтня

Наталка Діденко розповіла, що вже 9 жовтня активний циклон буде зміщуватись з Криму північніше і своїм впливом охопить практично всю Україну.

"В четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами", — розповіла Наталка Діденко. Але за її прогнозом, що тільки крайній захід України та частина центру уникнуть серйозних опадів.

Вдень "попустить" на Одещині та Миколаївщині, проте все ж в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10…+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14…+19 градусів.

На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди температура триматиметься нижче +10 градусів. І, звісно, прохолодно буде в Карпатах.

Що стосується Києва, то 9 жовтня буде хмарно та вогко, вдень температура триматиметься до +12 градусів.

"Метеопати — співчуваємо, бо такий перехід на типову осінь без бабиного літа на видноколі (поки що!) заводить на манівці до сімейних лікарів. Консультуйтеся, не захоплюйтеся самолікуванням, кавою і глінтвейном", - повідомила Наталка Діденко.

Синоптики прогнозують дощову погоду в Україні Фото: Український гідрометеорологічний центр

У Гідрометеоцентрі тим часом попередили про зміну гідрологічної ситуації.

8-10 жовтня, внаслідок опадів, у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,3 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

А 9 жовтня в Одеській області прогнозують значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с. І жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг попередив, що наслідки глобальних змін клімату відчуватимуть жителі всіх областей України, хоча для кожного регіону буде своя специфіка. За його словами, у Києві збільшиться кількість спекотних днів влітку, та водночас частіше вируватимуть потужні зливи, подібні до тих, що днями затопили Одесу.

Нагадаємо, під час негоди в Одесі 30 вересня загинули 10 людей. Тоді в місті за добу випала півторамісячна норма опадів.