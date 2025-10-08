"Слуги народа" "тормозят государство": 52% украинцев не доверяют фракции, — опрос

Деятельность партии "Слуга народа" украинцы в основном оценивают негативно. Согласно результатам опроса КМИС, 52% опрошенных считают, что она препятствует развитию государства, а лишь четверть респондентов имеют противоположное мнение.

Несмотря на критические настроения в обществе, социологи Киевского международного института социологии зафиксировали незначительный рост поддержки правящей партии. Если в феврале 2025 года положительно оценивали ее деятельность только 19% украинцев, то сейчас этот показатель вырос. В то же время уровень недоверия все еще остается высоким — доля тех, кто оценивает работу фракции негативно, вдвое превышает количество сторонников.

Среди других парламентских сил самый высокий уровень поддержки демонстрирует "Европейская Солидарность": 38% украинцев считают ее деятельность полезной для государства, тогда как 36% — противоположного взгляда. По сравнению с началом года показатели для этой фракции практически не изменились.

Улучшение зафиксировано во фракции "Голос". Если в феврале 2025 года только 25% респондентов считали ее деятельность положительной, то в сентябре этот показатель вырос до 33%. Негативно оценивают работу партии 27% опрошенных.

Фракцию "Батькивщина" положительно воспринимают 25% украинцев, тогда как 48% считают, что она скорее вредит развитию государства. Наименьший уровень поддержки продемонстрировала депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" — только 15% оценивают ее деятельность как полезную, тогда как 43% высказывают негативное мнение.

В целом 59% респондентов сообщили, что положительно оценивают работу хотя бы одной парламентской фракции. Этот показатель остается стабильным в течение последних месяцев, что, по оценкам социологов, свидетельствует о сохранении базового уровня доверия к парламенту как институту.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты исследования демонстрируют противоречивые общественные тенденции: "Мы видим глубокий кризис доверия к нынешним политическим партиям, ведь ни одна из них не пользуется поддержкой большинства граждан. В то же время значительная часть украинцев все же видит в парламенте представителей, которые, по их мнению, действуют на благо страны".

Стоит заметить, что опрос проводился Киевским международным институтом социологии в рамках всеукраинского исследования "Омнибус" по заказу Центра стратегических коммуникаций "Форум" в период с 19 по 28 сентября 2025 года. Участие в нем приняли 1029 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на территориях, подконтрольных правительству. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Формальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

