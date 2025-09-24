Доверие к телемарафону "Единые новости" падает: только 38 % украинцев считают его правдивым
Только 38 % украинцев доверяют новостям телемарафона "Единые новости". Несмотря на то, что о его существовании знают большинство граждан, значительная часть аудитории либо потеряла интерес к просмотру, либо никогда не следила за трансляцией.
Об этом свидетельствует масштабное исследование "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", которое провела ОО "Интерньюз-Украина". Как говорится в отчете, телемарафон остается известным для большинства украинцев — о нем знают 86 % опрошенных, но только 53 % продолжают его смотреть. Еженедельная аудитория составляет 42 %, еще 11 % следят эпизодически, тогда как 20 % прекратили просмотр, а 26 % никогда не смотрели. Несмотря на относительно высокую узнаваемость, доверие к новостям марафона низкое: лишь чуть больше трети оценивают информацию как правдивую, тогда как половина респондентов признает ее преимуществом только оперативность.
Исследование также показало, что социальные сети окончательно стали главным источником новостей для украинцев. 86 % респондентов получают информацию через соцсети, а 37 % используют их как единственный канал. Смартфон превратился в ключевое устройство для доступа к медиа — с него новости читает 91 % опрошенных. Для сравнения:
- телевизором пользуются 41 %;
- ноутбуком — 31 %;
- компьютером — 18 %;
- а планшетом — 15 %.
Еще одной угрозой для информационного пространства остается дезинформация. Более половины украинцев сталкивались с ложными материалами, а 45 % из тех, кто их видел, признали такие сообщения правдоподобными. Чаще всего распространялись тезисы о якобы выгодности военного положения власти, внешнем управлении недрами или мобилизации женщин и мужчин старшего возраста. Меньше всего доверия вызывали нарративы о "массовой сдаче в плен" украинских военных.
При этом 84 % граждан знают о существовании фейков, а 75 % уверены, что способны их распознать. Впрочем, практические результаты показали другое: 78 % смогли правильно определить хотя бы одну ложную новость, а лишь 6 % отличили все примеры.
Относительно доверия к источникам информации, наибольшую поддержку украинцы выражают семье и друзьям. Среди государственных структур самые высокие оценки получили Вооруженные Силы и Министерство обороны. Социальным сетям доверяют около 60% опрошенных, а новостным сайтам — половина. Отдельно отмечается рост доверия к региональным социальным сетям.
Несмотря на войну, часть аудитории до сих пор обращается к российским медиа: 11 % признались, что читают или смотрят их лично, еще 16 % сообщили о таких людях в своем окружении. Чаще всего мотивацией было желание понять, как именно там говорят об Украине (46 %), или услышать "альтернативный взгляд" (22 %).
Также 22 % пользователей заявили, что готовы оплачивать доступ к новостным сайтам, но в основном — только в пределах символической стоимости, эквивалентной нескольким чашкам кофе. Остальные не видят в этом необходимости, поскольку существует много бесплатных ресурсов.
Стоит заметить, что опрос имел два этапа: качественный и количественный. Фокус-групповые дискуссии состоялись в мае и июле 2025 года в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Хмельницком и Полтаве. Общенациональный опрос охватил 1 649 респондентов в 22 регионах Украины, без учета тех, кто находится за рубежом. Погрешность выборки не превышает 2,5 % при доверительной вероятности 95 %.
Напомним, что 15 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2026 год, в частности на "Единый марафон" выделили более 1,5 млрд грн.
Также Фокус писал, что самым популярным источником информации в Украине являются каналы в Telegram. На втором месте YouTube-каналы, а меньше всего украинцев доверяют телемарафону "Единые новости".