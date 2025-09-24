Доверие к телемарафону "Единые новости" падает: только 38 % украинцев считают его правдивым

Только 38 % украинцев доверяют новостям телемарафона "Единые новости". Несмотря на то, что о его существовании знают большинство граждан, значительная часть аудитории либо потеряла интерес к просмотру, либо никогда не следила за трансляцией.

Об этом свидетельствует масштабное исследование "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году", которое провела ОО "Интерньюз-Украина". Как говорится в отчете, телемарафон остается известным для большинства украинцев — о нем знают 86 % опрошенных, но только 53 % продолжают его смотреть. Еженедельная аудитория составляет 42 %, еще 11 % следят эпизодически, тогда как 20 % прекратили просмотр, а 26 % никогда не смотрели. Несмотря на относительно высокую узнаваемость, доверие к новостям марафона низкое: лишь чуть больше трети оценивают информацию как правдивую, тогда как половина респондентов признает ее преимуществом только оперативность.

38 % украинцев доверяют новостям телемарафона "Единые новости" Фото: Скриншот

Исследование также показало, что социальные сети окончательно стали главным источником новостей для украинцев. 86 % респондентов получают информацию через соцсети, а 37 % используют их как единственный канал. Смартфон превратился в ключевое устройство для доступа к медиа — с него новости читает 91 % опрошенных. Для сравнения:

телевизором пользуются 41 %;

ноутбуком — 31 %;

компьютером — 18 %;

а планшетом — 15 %.

Еще одной угрозой для информационного пространства остается дезинформация. Более половины украинцев сталкивались с ложными материалами, а 45 % из тех, кто их видел, признали такие сообщения правдоподобными. Чаще всего распространялись тезисы о якобы выгодности военного положения власти, внешнем управлении недрами или мобилизации женщин и мужчин старшего возраста. Меньше всего доверия вызывали нарративы о "массовой сдаче в плен" украинских военных.

При этом 84 % граждан знают о существовании фейков, а 75 % уверены, что способны их распознать. Впрочем, практические результаты показали другое: 78 % смогли правильно определить хотя бы одну ложную новость, а лишь 6 % отличили все примеры.

Относительно доверия к источникам информации, наибольшую поддержку украинцы выражают семье и друзьям. Среди государственных структур самые высокие оценки получили Вооруженные Силы и Министерство обороны. Социальным сетям доверяют около 60% опрошенных, а новостным сайтам — половина. Отдельно отмечается рост доверия к региональным социальным сетям.

Несмотря на войну, часть аудитории до сих пор обращается к российским медиа: 11 % признались, что читают или смотрят их лично, еще 16 % сообщили о таких людях в своем окружении. Чаще всего мотивацией было желание понять, как именно там говорят об Украине (46 %), или услышать "альтернативный взгляд" (22 %).

Также 22 % пользователей заявили, что готовы оплачивать доступ к новостным сайтам, но в основном — только в пределах символической стоимости, эквивалентной нескольким чашкам кофе. Остальные не видят в этом необходимости, поскольку существует много бесплатных ресурсов.

Стоит заметить, что опрос имел два этапа: качественный и количественный. Фокус-групповые дискуссии состоялись в мае и июле 2025 года в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Хмельницком и Полтаве. Общенациональный опрос охватил 1 649 респондентов в 22 регионах Украины, без учета тех, кто находится за рубежом. Погрешность выборки не превышает 2,5 % при доверительной вероятности 95 %.

Напомним, что 15 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2026 год, в частности на "Единый марафон" выделили более 1,5 млрд грн.

Также Фокус писал, что самым популярным источником информации в Украине являются каналы в Telegram. На втором месте YouTube-каналы, а меньше всего украинцев доверяют телемарафону "Единые новости".