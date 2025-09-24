Довіра до телемарафону "Єдині новини" падає: лише 38 % українців вважають його правдивим

Лише 38 % українців довіряють новинам телемарафону "Єдині новини". Попри те, що про його існування знають більшість громадян, значна частина аудиторії або втратила інтерес до перегляду, або ніколи не стежила за трансляцією.

Про це свідчить масштабне дослідження "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році", яке провела ГО "Інтерньюз-Україна". Як йдеться у звіті, телемарафон залишається відомим для більшості українців — про нього знають 86 % опитаних, але лише 53 % продовжують його дивитися. Щотижнева аудиторія становить 42 %, ще 11 % стежать епізодично, тоді як 20 % припинили перегляд, а 26 % ніколи не дивилися. Попри відносно високу впізнаваність, довіра до новин марафону є низькою: лише трохи більше ніж третина оцінюють інформацію як правдиву, тоді як половина респондентів визнає її перевагою лише оперативність.

38 % українців довіряють новинам телемарафону "Єдині новини" Фото: Скриншот

Дослідження також показало, що соціальні мережі остаточно стали головним джерелом новин для українців. 86 % респондентів отримують інформацію через соцмережі, а 37 % використовують їх як єдиний канал. Смартфон перетворився на ключовий пристрій для доступу до медіа — з нього новини читає 91 % опитаних. Для порівняння:

телевізором користуються 41 %;

ноутбуком — 31 %;

комп’ютером — 18 %;

а планшетом — 15 %.

Ще однією загрозою для інформаційного простору залишається дезінформація. Більше половини українців стикалися з неправдивими матеріалами, а 45 % із тих, хто їх бачив, визнали такі повідомлення правдоподібними. Найчастіше поширювалися тези про нібито вигідність воєнного стану владі, зовнішнє управління надрами чи мобілізацію жінок і чоловіків старшого віку. Найменше довіри викликали наративи про "масову здачу у полон" українських військових.

При цьому 84 % громадян знають про існування фейків, а 75 % упевнені, що здатні їх розпізнати. Утім, практичні результати показали інше: 78 % змогли правильно визначити хоча б одну неправдиву новину, а лише 6 % відрізнили всі приклади.

Стосовно довіри до джерел інформації, найбільшу підтримку українці висловлюють родині й друзям. Серед державних структур найвищі оцінки отримали Збройні Сили та Міністерство оборони. Соціальним мережам довіряють близько 60 % опитаних, а новинним сайтам — половина. Окремо відзначається зростання довіри до регіональних соціальних мереж.

Попри війну, частина аудиторії досі звертається до російських медіа: 11 % зізналися, що читають або дивляться їх особисто, ще 16 % повідомили про таких людей у своєму оточенні. Найчастіше мотивацією було бажання зрозуміти, як саме там говорять про Україну (46 %), або почути "альтернативний погляд" (22 %).

Також 22 % користувачів заявили, що готові оплачувати доступ до новинних сайтів, але здебільшого — лише у межах символічної вартості, еквівалентної кільком чашкам кави. Решта не бачать у цьому потреби, оскільки існує багато безкоштовних ресурсів.

Варто зауважити, що опитування мало два етапи: якісний та кількісний. Фокус-групові дискусії відбулися у травні та липні 2025 року у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Полтаві. Загальнонаціональне опитування охопило 1 649 респондентів у 22 регіонах України, без урахування тих, хто перебуває за кордоном. Похибка вибірки не перевищує 2,5 % при довірчій імовірності 95 %.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, зокрема на "Єдиний марафон" виділили понад 1,5 млрд грн.

Також Фокус писав, що найпопулярнішим джерелом інформації в Україні є канали в Telegram. На другому місці YouTube-канали, а найменше українців довіряють телемарафону "Єдині новини".