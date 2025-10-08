"Слуги народу" "гальмують державу": 52% українців недовіряють фракції, — опитування

Діяльність партії "Слуга народу" українці здебільшого оцінюють негативно. Згідно з результатами опитування КМІС, 52% опитаних вважають, що вона перешкоджає розвитку держави, а лише чверть респондентів мають протилежну думку.

Related video

Попри критичні настрої в суспільстві, соціологи Київського міжнародного інституту соціології зафіксували незначне зростання підтримки провладної партії. Якщо у лютому 2025 року позитивно оцінювали її діяльність лише 19% українців, то нині цей показник зріс. Водночас рівень недовіри все ще залишається високим — частка тих, хто оцінює роботу фракції негативно, удвічі перевищує кількість прихильників.

Серед інших парламентських сил найвищий рівень підтримки демонструє "Європейська Солідарність": 38% українців вважають її діяльність корисною для держави, тоді як 36% — протилежного погляду. Порівняно з початком року показники для цієї фракції практично не змінилися.

Покращення зафіксовано у фракції "Голос". Якщо у лютому 2025 року лише 25% респондентів вважали її діяльність позитивною, то у вересні цей показник зріс до 33%. Негативно оцінюють роботу партії 27% опитаних.

Фракцію "Батьківщина" позитивно сприймають 25% українців, тоді як 48% вважають, що вона радше шкодить розвитку держави. Найменший рівень підтримки продемонструвала депутатська група "Платформа за життя і мир" — лише 15% оцінюють її діяльність як корисну, тоді як 43% висловлюють негативну думку.

Оцінка діяльністі фракцій в українському парламенті Фото: КМІС

Загалом 59% респондентів повідомили, що позитивно оцінюють роботу хоча б однієї парламентської фракції. Цей показник залишається стабільним упродовж останніх місяців, що, за оцінками соціологів, свідчить про збереження базового рівня довіри до парламенту як інституції.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зауважив, що результати дослідження демонструють суперечливі суспільні тенденції: "Ми бачимо глибоку кризу довіри до нинішніх політичних партій, адже жодна з них не користується підтримкою більшості громадян. Водночас значна частина українців усе ж бачить у парламенті представників, які, на їхню думку, діють на благо країни".

Варто зауважити, що опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у межах всеукраїнського дослідження "Омнібус" на замовлення Центру стратегічних комунікацій "Форум" у період з 19 по 28 вересня 2025 року. Участь у ньому взяли 1029 повнолітніх громадян України, які проживають на територіях, підконтрольних уряду. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Формальна статистична похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що президент Зеленський нібито прагне продовжувати війну в Україні "до останнього", при цьому використовуючи "чужі руки".

Також Фокус писав, що, за дослідженням ГО "Інтерньюз-Україна", лише 38 % українців довіряють новинам телемарафону "Єдині новини".