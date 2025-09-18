"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього"

Нардеп від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що президент Володимир Зеленський нібито "рішуче налаштований" продовжувати війну в Україні "до останнього". При цьому парламентар звинуватив голову держави в тому, що він воює "чужими руками". У фракції на момент публікації новини офіційно не коментували заяви депутата.

Related video

Нардеп опублікував відео про зустріч фракції "Слуга народу" з президентом на своїй сторінці в Instagram. Мазурашу заявив, що "Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками".

В інтерв'ю Лані Шевчук нардеп пояснив, що насправді Зеленський не говорив таких слів прямо. За словами Мазурашу, це висловлення було його власними емоціями, не лише щодо президента, а й в цілому до команди "Слуги народу", оскільки на питання парламентарів щодо перспективи завершення війни Зеленський відповів, що "ми не готові йти на жодні поступки чи компроміси".

"Коли він говорив, що ключовими для припинення війни та перемир'я є гарантії безпеки для нашої країни — це зрозуміло, але коли в цьому ж контексті Володимир Олександрович каже, що ми не готові іти ні на які поступки, то це навіює на питання: "А як же тоді ми зупинимо, якщо ми не готові іти на якісь компроміси?" Якщо мудро підійти до цього, то це взагалі-то наші внутрішні питання, які ми можемо зняти та просто вибити з-під ніг агресора можливість грати ці карти: віра, мова, грубо кажучи", — заявив народний депутат.

На думку Мазурашу, вирішувати, як довго триватиме війна та на які компроміси Україна готова йти, повинні військові.

"Ми — це хто? Ті, які не воюють і не будуть воювати? Заброньовані? Це образ такий. Не лише Володимир Олександрович. Так, зрозуміло, що президент в жодній країні не воює, навіть якщо є агресія така. Це образ владника-державника, який заброньований. Ми — це ті, хто заброньовані та не будуть воювати, чи ми — це ті найсміливіші патріоти, які стали на захист вітчизни, багато з яких дуже перевтомилися, і ми за них вирішили, що ми будемо без жодних компромісів воювати до останнього?" — записав парламентар.

Представники фракції "Слуга народу" та її голова Давид Арахамія на момент публікації новини офіційно не коментували заяви народного депутата Георгія Мазурашу.

Зустріч Зеленського зі "Слугами народу": деталі

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко критикував колег, які під час зустрічі фракції з президентом України Володимиром Зеленським 16 вересня порушували питання виборів в Україні. Він зазначив, що вибори під час війни неможливі, і порадив парламентарям, які про це говорять, відвідати Костянтинівку чи Куп'янськ. За словами Федієнка, президент також говорив, що в разі погіршення ситуації на фронті необхідно буде ухвалювати "складні рішення".

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Чорний перед зустріччю з президентом 16 вересня заявляв, каденція Верховної Ради IX скликання невдовзі завершиться, а наступного року в Україні буде новий склад парламенту.

Інший народний депутат від "Слуги народу", Федір Веніславський, 15 вересня заявляв, що, на його думку, війна в Україні йде до завершення.