"Чужими руками": нардеп "Слуги народа" обвинил Зеленского в намерении воевать "до последнего"

Нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что президент Владимир Зеленский якобы "решительно настроен" продолжать войну в Украине "до последнего". При этом парламентарий обвинил главу государства в том, что он воюет "чужими руками". Во фракции на момент публикации новости официально не комментировали заявления депутата.

Нардеп опубликовал видео о встрече фракции "Слуга народа" с президентом на своей странице в Instagram. Мазурашу заявил, что "Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, решительно настроен воевать до последнего, но чужими руками".

В интервью Лане Шевчук нардеп объяснил, что на самом деле Зеленский не говорил таких слов прямо. По словам Мазурашу, это высказывание было его собственными эмоциями, не только в отношении президента, но и в целом к команде "Слуги народа", поскольку на вопрос парламентариев о перспективах завершения войны Зеленский ответил, что "мы не готовы идти ни на какие уступки или компромиссы".

"Когда он говорил, что ключевыми для прекращения войны и перемирия являются гарантии безопасности для нашей страны — это понятно, но когда в этом же контексте Владимир Александрович говорит, что мы не готовы идти ни на какие уступки, то это навевает на вопрос: "А как же тогда мы остановим, если мы не готовы идти на какие-то компромиссы?" Если мудро подойти к этому, то это вообще-то наши внутренние вопросы, которые мы можем снять и просто выбить из-под ног агрессора возможность играть эти карты: вера, язык, грубо говоря", — заявил народный депутат.

По мнению Мазурашу, решать, как долго продлится война и на какие компромиссы Украина готова идти, должны военные.

"Мы — это кто? Те, которые не воюют и не будут воевать? Забронированные? Это образ такой. Не только Владимир Александрович. Да, понятно, что президент ни в одной стране не воюет, даже если есть агрессия такая. Это образ государственника, который забронирован. Мы — это те, кто забронированы и не будут воевать, или мы — это те самые смелые патриоты, которые стали на защиту отечества, многие из которых очень переутомились, и мы за них решили, что мы будем без всяких компромиссов воевать до последнего?" — записал парламентарий.

Представители фракции "Слуга народа" и ее глава Давид Арахамия на момент публикации новости официально не комментировали заявления народного депутата Георгия Мазурашу.

Встреча Зеленского со "Слугами народа": детали

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко критиковал коллег, которые во время встречи фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 сентября поднимали вопрос выборов в Украине. Он отметил, что выборы во время войны невозможны, и посоветовал парламентариям, которые об этом говорят, посетить Константиновку или Купянск. По словам Федиенко, президент также говорил, что в случае ухудшения ситуации на фронте необходимо будет принимать "сложные решения".

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Черный перед встречей с президентом 16 сентября заявлял, каденция Верховной Рады IX созыва вскоре завершится, а в следующем году в Украине будет новый состав парламента.

Другой народный депутат от "Слуги народа", Федор Вениславский, 15 сентября заявлял, что, по его мнению, война в Украине идет к завершению.