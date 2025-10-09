Суд признал действия ТЦК недемократическими: военкомы незаконно вносили данные в "Оберіг"

Днепропетровский окружной административный суд выявил серьезные нарушения в работе территориального центра комплектования. Постановление раскрывает схему внесения недостоверных сведений в государственный реестр на основании несуществующего документа.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", решение суда от 18 сентября 2025 года разоблачает системную проблему в деятельности ТЦК.

"ТЦК на основании только упомянутого электронного обращения (которого фактически не существует) в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов были внесены сведения о нарушении истцом правил воинского учета", — отметил суд.

Фиктивное обращение как основание для регистрации

Суд установил, что электронное обращение от 26 февраля 2025 года не соответствовало никаким требованиям законодательства. Документ не содержал квалифицированной электронной подписи, не был зарегистрирован и фактически не существовал в официальном обращении.

"Судом в ходе судебного рассмотрения дела не установлено, а ответчиком не подтвержден факт составления руководителем ТЦК электронного обращения, подписанного уполномоченным лицом квалификационной электронной подписью", — говорится в решении.

Нарушение всех установленных процедур

ТЦК проигнорировал требования четырех различных нормативных документов:

порядка №1487 и приложения 20 к нему;

пунктов 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3 Порядка №560;

требований Кодекса административного судопроизводства Украины;

положения о ТЦК, утвержденного постановлением Кабинета Министров.

Суд квалифицировал действия ТЦК как недопустимые.

"Указанное нарушение процедуры призыва на военную службу военнообязанных и резервистов, является недопустимым в демократическом обществе", — отметил суд в решении.

Суд также обратил внимание, что такие действия противоречат практике Европейского суда по правам человека по делу "Рисовский против Украины".

Правовые последствия

Суд вынес отдельное определение о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Документ направлен высшему руководству ТЦК с требованием провести служебную проверку.

"Невыполнение отдельного постановления является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 185-6 Кодекса об административных правонарушениях или к уголовной ответственности", — предупредил суд.

Прецедентное значение дела

Это уже второе подобное дело в Днепропетровской области. По делу №160/10218/25 суд также вынес частное определение о нарушениях процедуры воинского учета.

Напомним, что по законодательству ТЦК высшего уровня обязан уведомить суд о принятых мерах в течение месяца после привлечения виновных лиц к ответственности или завершения служебной проверки.

