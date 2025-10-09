Мобилизация по-новому: юрист объяснила, как ТЦК теперь будут искать мужчин

Кабмин запустил новый механизм мобилизации в Украине. Адвокат Марина Бекало объяснила, что территориальные центры комплектования будут иметь больше информации о военнообязанных и смогут ставить граждан на учет без их участия.

Related video

Мужчинам в Украине автоматически будут давать звание солдата и добавлять их в запас. Об этом 9 октября юрист рассказала в комментарии "24 Каналу".

Мобилизация в Украине: кого поставят на учет автоматически

Мужчин, которые находились на учете призывников и достигли 25 лет, автоматически будут переносить в реестр военнообязанных. То есть украинцев не будут вызывать в ТЦК для этого. На занесение данных предусмотрено 30 дней.

ТЦК будут предоставлять таким военнообязанным воинское звание "солдат (матрос) запаса" и указывать вторую категорию запаса.

Что же касается мужчин мобилизационного возраста, которые ранее на учете не стояли, данные о них будут собирать благодаря электронному обмену информацией из демографического реестра, системы ГМС, налоговых и других баз. После этого их также будут вносить в госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Мобилизация в Украине: к каким данным дали доступ ТЦК

Бекало сообщила, что ТЦК будут иметь информацию обо всех военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет, данные о которых есть в реестрах.

В частности, речь идет о:

фамилия, имя и отчество;

налоговый номер;

адрес места жительства (регистрации);

место работы (самозанятости);

образование;

и т.д.

На основании этих данных, по словам адвоката, украинцев будут вызывать для прохождения военно-врачебной комиссии. В дальнейшем, если ВВК признает военнообязанного годным к службе и он не будет иметь отсрочки, его смогут мобилизовать.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о бронировании для работников с неподобающе оформленными документами. То есть украинцев, которые не обновили свои данные или не стояли на учете, можно будет забронировать на 45 дней, чтобы те привели документы в порядок.

Адвокат Геннадий Капралов рассказал, что означают отметки "Необходимо пройти БЗВП" и "Солдат резерва" в приложении "Резерв+" и можно ли их игнорировать.