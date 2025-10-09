Мобілізація по-новому: юристка пояснила, як ТЦК тепер шукатимуть чоловіків

Кабмін запустив новий механізм мобілізації в Україні. Адвокатка Марина Бекало пояснила, що територіальні центри комплектування матимуть більше інформації про військовозобов'язаних і зможуть ставити громадян на облік без їхньої участі.

Related video

Чоловікам в Україні автоматично даватимуть звання солдата та додаватимуть їх у запас. Про це 9 жовтня юристка розповіла у коментарі "24 Каналу".

Мобілізація в Україні: кого поставлять на облік автоматично

Чоловіків, які перебували на обліку призовників і досягли 25 років, автоматично будуть переносити в реєстр військовозобов'язаних. Тобто українців не викликатимуть у ТЦК для цього. На занесення даних передбачено 30 днів.

ТЦК надаватимуть таким військовозобов'язаним військове звання "солдат (матрос) запасу" та вказуватимуть другу категорію запасу.

Що ж стосується чоловіків мобілізаційного віку, які раніше на обліку не стояли, дані про них збиратимуть завдяки електронному обміну інформацією з демографічного реєстру, системи ДМС, податкових та інших баз. Після цього їх також вноситимуть у держреєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Мобілізація в Україні: до яких даних дали доступ ТЦК

Бекало повідомила, що ТЦК матимуть інформацію про усіх військовозобовʼязаних віком від 25 до 60 років, дані про яких є у реєстрах.

Зокрема, йдеться про:

прізвище, ім'я та по батькові;

податковий номер;

адресу місця проживання (реєстрації);

місце роботи (самозайнятості);

освіту;

тощо.

На підставі цих даних, зі слів адвокатки, українців викликатимуть для проходження військово-лікарської комісії. Надалі, якщо ВЛК визнає військовозобов'язаного придатним до служби і він не матиме відстрочки, його зможуть мобілізувати.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про бронювання для працівників з неналежно оформленими документами. Тобто українців, які не оновили свої дані або не стояли на обліку, можна буде забронювати на 45 днів, щоб ті привели документи до ладу.

Адвокат Геннадій Капралов розповів, що означають позначки "Необхідно пройти БЗВП" і "Солдат резерву" у застосунку "Резерв+" і чи можна їх ігнорувати.