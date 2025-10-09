Суд визнав дії ТЦК недемократичними: воєнкоми незаконно вносили данні в "Оберіг"

Дніпропетровський окружний адміністративний суд виявив серйозні порушення в роботі територіального центру комплектування. Постанова розкриває схему внесення недостовірних відомостей до державного реєстру на підставі неіснуючого документу.

Related video

Як повідомляє "Судово-юридична газета", рішення суду від 18 вересня 2025 року викриває системну проблему в діяльності ТЦК.

"ТЦК на підставі лише згаданого електронного звернення (якого фактично не існує) у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів були внесені відомості про порушення позивачем правил військового обліку", — зазначив суд.

Фіктивне звернення як підстава для реєстрації

Суд встановив, що електронне звернення від 26 лютого 2025 року не відповідало жодним вимогам законодавства. Документ не містив кваліфікованого електронного підпису, не був зареєстрований і фактично не існував у офіційному обігу.

"Судом у ході судового розгляду справи не встановлено, а відповідачем не підтверджено факту складання керівником ТЦК електронного звернення, підписаного уповноваженою особою кваліфікаційним електронним підписом", — йдеться у рішенні.

Порушення всіх встановлених процедур

ТЦК проігнорував вимоги чотирьох різних нормативних документів:

порядку №1487 та додатка 20 до нього;

пунктів 27, 29, 30, 30-1, 30-2, 30-3 Порядку №560;

вимог Кодексу адміністративного судочинства України;

положення про ТЦК, затвердженого постановою Кабінету Міністрів.

Суд кваліфікував дії ТЦК як неприпустимі.

"Зазначене порушення процедури призову на військову службу військовозобов'язаних та резервістів, є неприпустимим у демократичному суспільстві", — наголосив суд у рішенні.

Суд також звернув увагу, що такі дії суперечать практиці Європейського суду з прав людини у справі "Рисовський проти України".

Правові наслідки

Суд виніс окрему ухвалу про притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Документ направлено до вищого керівництва ТЦК з вимогою провести службову перевірку.

"Невиконання окремої ухвали є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до частини 1 статті 185-6 Кодексу про адміністративні правопорушення або до кримінальної відповідальності", — попередив суд.

Прецедентне значення справи

Це вже друга подібна справа у Дніпропетровській області. У справі №160/10218/25 суд також постановив окрему ухвалу щодо порушень процедури військового обліку.

Нагадаємо, що за законодавством ТЦК вищого рівня зобов'язаний повідомити суд про вжиті заходи протягом місяця після притягнення винних осіб до відповідальності або завершення службової перевірки.

Як повідомляв Фокус, Кабмін запустив новий механізм мобілізації в Україні. Територіальні центри комплектування матимуть більше інформації про військовозобов'язаних і зможуть ставити громадян на облік без їхньої участі.

Фокус також писав, що означають позначки "Необхідно пройти БЗВП" і "Солдат резерву" у застосунку "Резерв+" і чи можна їх ігнорувати.