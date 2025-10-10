Верховная Рада тоже без воды: в правительственный квартал привезли биотуалеты, — нардеп (фото)
В результате ночного обстрела ВС РФ в Киеве возникли проблемы с энерго- и водоснабжением. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко показала специальную машину, которая доставила техническую воду для Верховной Рады.
"Сейчас возле ВР. Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд для парламента", — отметила политик в Telegram 10 октября.
Она поблагодарила спасательные, ремонтные службы и энергетиков за круглосуточную работу, а также украинские силы ПВО, "без которых было бы совсем тяжело".
Геращенко сообщила, что фракция ЕС спросила премьер-министра Юлию Свириденко по восстановлению водоснабжения в Киеве после ночной атаки.
"Госпожа премьер пообещала, что к вечеру водоснабжение в Киеве появится", — передала нардеп.
Она выразила благодарность всем причастным к работам над ремонтом сети.
Также политик рассказала, что в правительственный квартал привезли биотуалеты.
Киеву возвращают свет
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что по состоянию на 12:00 энергетики вернули свет 270 тысячам абонентов в Киеве. Специальные графики аварийных отключений также удалось отменить в Харькове, Полтаве и Сумах, но продолжают действовать обычные. В Павлограде Днепропетровской области завершили восстановительные работы.
"Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", — заверила Гринчук.
Она подчеркнула, что ровно три года назад энергосистема Украины пережила одну из первых массированных атак ВС РФ. Россия постоянно меняет тактику и запускает много дронов или ракет по одному объекту. Энергетики круглосуточно работают, чтобы устранить последствия ударов.
"Самая сложная ситуация в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также в Днепропетровской и Запорожской областях", — передала министр.
Напомним, школы и детсады на левом берегу Киева работают как Пункты несокрушимости. Обучение происходит дистанционно, по возможности учителя проводят уроки онлайн.
В Черкасской области также перебои со светом из-за ночной атаки. Ночью под ударом оказался Канев, там пострадали 10 человек, в том числе ребенок.