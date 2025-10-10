Верховна Рада теж без води: в урядовий квартал привезли біотуалети, — нардепка (фото)
Внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ у Києві виникли проблеми з енерго- і водопостачанням. Народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко показала спеціальну машину, яка доставила технічну воду для Верховної Ради.
"Зараз біля ВР. Спеціальна машина привезла технічну воду для побутових потреб для парламенту", — зазначила політикиня в Telegram 10 жовтня.
Вона подякувала рятувальним, ремонтним службам і енергетикам за цілодобову роботу, а також українським силам ППО, "без яких було б зовсім важко".
Геращенко повідомила, що фракція ЄС запитала прем'єр-міністерку Юлію Свириденко щодо відновлення водопостачання у Києві після нічної атаки.
"Пані премʼєрка пообіцяла, що до вечора водопостачання в Києві зʼявиться", — передала нардепка.
Вона висловила вдячність усім причетним до робіт над ремонтом мережі.
Також політикиня розповіла, що в урядовий квартал привезли біотуалети.
Києву повертають світло
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Спеціальні графіки аварійних відключень також вдалося скасувати у Харкові, Полтаві й Сумах, але продовжують діяти звичайні. У Павлограді на Дніпропетровщині завершили відновлювальні роботи.
"Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", — запевнила Гринчук.
Вона наголосила, що рівно три роки тому енергосистема України пережила одну з перших масованих атак ЗС РФ. Росія постійно змінює тактику і запускає багато дронів або ракет по одному об'єкту. Енергетики цілодобово працюють, щоб усунути наслідки ударів.
"Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі", — передала міністерка.
Нагадаємо, школи й дитсадки на лівому березі Києва працюють як Пункти незламності. Навчання відбувається дистанційно, за можливості вчителі проводять уроки онлайн.
У Черкаській області також перебої зі світлом через нічну атаку. Вночі під ударом опинився Канів, там постраждали 10 осіб, зокрема дитина.