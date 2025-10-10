Аварійні відключення у Києві: прем'єрка відповіла, коли містянам повернуть світло і воду

Внаслідок масованого обстрілу 10 жовтня частина киян лишилась без світла і води. Частина шкіл працюють у режимі Пунктів незламності, а поїзди метро приїжджають з затримками.

Водопостачання у Києві відновиться протягом кількох годин. Про це з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

"Щодо енергопостачання: вже заживлена критична інфраструктура, і за кілька годин Міненергетики дасть оновлення", — додав він.

Відключення світла у Києві: як працюють школи

У Київській міській державній адміністрації проінформували, що заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації. Школи й дитсадки на лівому березі, а також частина закладів в інших районах, перейшли у режим Пунктів незламності.

"Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження — лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)", — пояснили у КМДА.

У закладах освіти організували чергові класи або групи, але батьків просять залишати дітей вдома, якщо це можливо. Водночас керівників установ закликали дозволити працювати дистанційно співробітникам, у яких є дошкільнята або школярі.

Відключення світла у Києві: як працює метро

За останнім оновленням, "червона" та "синя" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі. На "зеленій гілці" поїзди рухаються від станції "Сирець" до "Осокорки". Час очікування становить 6-7 хвилин.

У Печерському районі розгорнули штаб для допомоги постраждалим за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А, ліцей № 84. Також працюють телефони для консультацій: 0442806666, 0442806961.

У штабі кияни можуть отримати:

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;

роз’яснення щодо подальших дій тощо.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що нічний обстріл спричинив відключення світла у Києві та 9 областях України. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

У КМДА інформували, що частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює через відсутність світла. Для того, щоб забезпечити сполучення районів, у столиці запустили низку автобусів.