Масований обстріл Києва 10 жовтня: трамваї та тролейбуси курсуватимуть по-новому

Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює.

Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси, так як немає можливості випустити на маршрути увесь електротранспорт, повідомили у КМДА

У Києві запровадили такі зміни:

№37ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т – від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

"Фахівці КП "Київпастранс" та енергетичних служб працюють у посиленому режимі над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту", - сказано у повідомленні.

Також у КМДА зазначили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. І пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах КП "Київпастранс" і КМДА.

До того ж є зміни у руху метрополітену на "червоній" лінії: рух поїздів – від станції "Академмістечко" до "Лісової", час очікування поїзда – 6 хвилин

Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Між станціями "Славутич" – "Червоний хутір" поїзди не курсують.

А через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. "Либідська"

Відповідні служби й техніка працюють на місці.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Україну в ніч на 10 жовтня. На Київ летіли "Шахеди" та балістичні ракети. Через обстріл у столиці зафіксовано масштабне знеструмлення на лівому березі, а також є руйнування та постраждалі.

А у Запоріжжі тривога лунала понад шість годин. Внаслідок обстрілу загинув семирічний хлопчик, а його батьки отримали важкі травми.