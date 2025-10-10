Массированный обстрел Киева 10 октября: трамваи и троллейбусы будут курсировать по-новому

После вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает.

Related video

Для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы, так как нет возможности выпустить на маршруты весь электротранспорт, сообщили в КГГА

В Киеве ввели такие изменения:

№37ТР — от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР — от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т — от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

"Специалисты КП "Киевпастранс" и энергетических служб работают в усиленном режиме над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта", — говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города. И пассажиров просят следить за обновлениями на официальных ресурсах КП "Киевпастранс" и КГГА.

К тому же есть изменения в движении метрополитена на "красной" линии: движение поездов — от станции "Академгородок" до "Лесной", время ожидания поезда — 6 минут

Сейчас "красная" и "синяя" линии метро работают в обычном режиме. Зеленая линия осуществляет перевозки пассажиров между станциями "Сырец" — "Выдубичи".

Между станциями "Славутич" — "Красный хутор" поезда не курсируют.

А из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульв. Леси Украинки на бульв. Николая Михновского в направлении ст. м. "Лыбедская"

Соответствующие службы и техника работают на месте.

Напомним, враг массированно атаковал Украину в ночь на 10 октября. На Киев летели "Шахеды" и баллистические ракеты. Из-за обстрела в столице зафиксировано масштабное обесточивание на левом берегу, а также есть разрушения и пострадавшие.

А в Запорожье тревога звучала более шести часов. В результате обстрела погиб семилетний мальчик, а его родители получили тяжелые травмы.