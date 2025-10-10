Аварийные отключения в Киеве: премьер ответила, когда горожанам вернут свет и воду

В результате массированного обстрела 10 октября часть киевлян осталась без света и воды. Часть школ работают в режиме Пунктов несокрушимости, а поезда метро приезжают с задержками.

Водоснабжение в Киеве восстановится в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

"По энергоснабжению: уже запитана критическая инфраструктура, и через несколько часов Минэнергетики даст обновление", — добавил он.

Отключение света в Киеве: как работают школы

В Киевской городской государственной администрации проинформировали, что учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации. Школы и детсады на левом берегу, а также часть заведений в других районах, перешли в режим Пунктов несокрушимости.

"Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения (без перегрузки — только тот объем, который реально нужно проработать в этот день)", — пояснили в КГГА.

В учебных заведениях организовали дежурные классы или группы, но родителей просят оставлять детей дома, если это возможно. В то же время руководителей учреждений призвали разрешить работать дистанционно сотрудникам, у которых есть дошкольники или школьники.

Отключение света в Киеве: как работает метро

По последнему обновлению, "красная" и "синяя" линии метрополитена работают в обычном режиме. На "зеленой ветке" поезда движутся от станции "Сырец" до "Осокорки". Время ожидания составляет 6-7 минут.

В Печерском районе развернули штаб для помощи пострадавшим по адресу: бульв. Леси Украинки, 32-А, лицей № 84. Также работают телефоны для консультаций: 0442806666, 0442806961.

В штабе киевляне могут получить:

разъяснения по оформлению помощи;

психологическую и юридическую поддержку;

помощь с оформлением заявления на материальную помощь;

разъяснения относительно дальнейших действий и тому подобное.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что ночной обстрел вызвал отключение света в Киеве и 9 областях Украины. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В КГГА информировали, что часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает из-за отсутствия света. Для того, чтобы обеспечить сообщение районов, в столице запустили ряд автобусов.