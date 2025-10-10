Наслідки нічної масованої атаки у Черкаській області: у Каневі постраждала дитина (фото)

У Черкаській області під ударом вночі на 10 жовтня опинився Канів. У місті пошкоджені багатоповерхівки і заклади освіти для дітей, 10 осіб дістали поранення.

Related video

"Усі потрібні служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб. Тут і наші соціальні партнери з обласного Червоного Хреста. Довозять першочергові будівельні матеріали", — зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він повідомив про 10 постраждалих, ніхто з них не перебуває у тяжкому стані. Серед травмованих — 10-річний хлопчик, усім цим людям надають допомогу, якої вони потребують.

Фото наслідків нічного обстрілу у Каневі Фото: Черкаська ОВА

Попередньо, вибухова хвиля пошкодила щонайменше 7 багатоповерхових будинків, дитячий садок і школу. Переважно йдеться про побиті вікна.

"Наразі триває обстеження – працюють комісії. За результатами будемо знати остаточний обсяг завданої шкоди", — додав Табурець.

Фото наслідків атаки 10 жовтня у Каневі Фото: Черкаська ОВА

В ОВА також інформували, що з 8:45 по Черкаській області частково запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок нічної атаки і пошкодження енергетичного обладнання.

"Зокрема, по Драбівській філії, Чорнобаївській філії, ВСП "Золотоніські енергетичні мережі", Канівській філії", — уточнив керівник адміністрації.

Він закликав жителів регіону, у яких є світло, використовувати його ощадливо.

Нагадаємо, у Києві вночі на 10 жовтня гриміли вибухи — ЗС РФ атакували столицю "Шахедами" і балістикою. На лівому березі сталося масштабне знеструмлення, у Печерському районі сталася пожежа у багатоповерхівці. Ще у кількох районах зафіксували наслідки падіння уламків.

Для Запоріжжя масована атака почалася приблизно о 1:00 ночі. Спочатку місто атакували дрони, а згодом — КАБи і крилаті ракети. З-під уламків зруйнованого будинку дістали 7-річного хлопчика, врятувати якого медикам не вдалося. Його мати та батько, який лише навесні повернувся після 3 років полону, перебувають у лікарні.