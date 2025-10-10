Последствия ночной массированной атаки в Черкасской области: в Каневе пострадал ребенок (фото)

В Черкасской области под ударом ночью на 10 октября оказался Канев. В городе повреждены многоэтажки и учебные заведения для детей, 10 человек получили ранения.

"Все необходимые службы работают. Развернут оперативный штаб. Здесь и наши социальные партнеры из областного Красного Креста. Довозят первоочередные строительные материалы", — отметил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он сообщил о 10 пострадавших, никто из них не находится в тяжелом состоянии. Среди травмированных — 10-летний мальчик, всем этим людям оказывают помощь, в которой они нуждаются.

Фото последствий ночного обстрела в Каневе Фото: Черкасская ОВА

Предварительно, взрывная волна повредила по меньшей мере 7 многоэтажных домов, детский сад и школу. Преимущественно речь идет о побитых окнах.

"Сейчас продолжается обследование — работают комиссии. По результатам будем знать окончательный объем нанесенного ущерба", — добавил Табурец.

Фото последствий атаки 10 октября в Каневе Фото: Черкасская ОВА

В ОВА также информировали, что с 8:45 по Черкасской области частично ввели аварийные отключения электроэнергии в результате ночной атаки и повреждения энергетического оборудования.

"В частности, по Драбовскому филиалу, Чернобаевскому филиалу, ВСП "Золотоношские энергетические сети", Каневскому филиалу", — уточнил руководитель администрации.

Он призвал жителей региона, у которых есть свет, использовать его экономно.

Напомним, в Киеве в ночь на 10 октября гремели взрывы — ВС РФ атаковали столицу "Шахедами" и баллистикой. На левом берегу произошло масштабное обесточивание, в Печерском районе произошел пожар в многоэтажке. Еще в нескольких районах зафиксировали последствия падения обломков.

Для Запорожья массированная атака началась примерно в 1:00 ночи. Сначала город атаковали дроны, а затем — КАБы и крылатые ракеты. Из-под обломков разрушенного дома достали 7-летнего мальчика, спасти которого медикам не удалось. Его мать и отец, который только весной вернулся после 3 лет плена, находятся в больнице.