Константин Ганич мог потерять $30 млн перед тем, как его нашли мертвым, — соцсети (видео)

Известного блогера и криптопредпринимателя Константина Кудо (Ганич) обнаружили мертвым в Киеве после того, как он, по предварительным данным, одномоментно потерял не менее $30 млн инвесторских средств из-за падения криптовалют. Вероятно, он покончил жизнь самоубийством из собственного зарегистрированного оружия, однако полиция еще выясняет обстоятельства смерти.

Кудо активно сотрудничал с бизнесом и государственными структурами, в частности оказывал помощь бойцам в начале войны, передавая амуницию и лекарственные средства. В соцсетях сообщают, что из-за последних финансовых потерь пострадали не только инвесторы, но и собственные средства предпринимателя.

Ранее Кудо в интервью заявлял, что получал угрозы из-за закрытия одного из проектов, когда компаньон забрал доступ к криптокошелькам, а инвесторы потеряли деньги. Из-за этого ему якобы угрожали физической расправой и повреждением имущества.

На момент гибели предприниматель владел несколькими элитными авто, среди которых Lamborghini Urus 2020, Ferrari 296 GTB 2023 и Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Напомним, утром правоохранители обнаружили в салоне автомобиля тело 32-летнего жителя Киева с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежало оружие, зарегистрированное на него. По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной пометкой "самоубийство".

Впоследствии смерть криптоблогера Константина Кудо в Киеве подтвердили в его соцсетях. По предварительной информации, погибший перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы.