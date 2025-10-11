Костянтин Ганіч міг втратити $30 млн перед тим, як його знайшли мертвим, — соцмережі (відео)

Відомого блогера і криптопідприємця Костянтина Кудо (Ганіч) виявили мертвим у Києві після того, як він, за попередніми даними, одномоментно втратив щонайменше $30 млн інвесторських коштів через падіння криптовалют. Ймовірно, він покінчив життя самогубством із власної зареєстрованої зброї, однак поліція ще з'ясовує обставини смерті.

Кудо активно співпрацював із бізнесом та державними структурами, зокрема надавав допомогу бійцям на початку війни, передаючи амуніцію та лікарські засоби. У соцмережах повідомляють, що через останні фінансові втрати постраждали не лише інвестори, а й власні кошти підприємця.

Раніше Кудо в інтерв'ю заявляв, що отримував погрози через закриття одного з проєктів, коли компаньйон забрав доступ до криптогаманців, а інвестори втратили гроші. Через це йому начебто загрожували фізичною розправою та пошкодженням майна.

На момент загибелі підприємець володів кількома елітними авто, серед яких Lamborghini Urus 2020, Ferrari 296 GTB 2023 та Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Нагадаємо, вранці правоохоронці виявили в салоні автомобіля тіло 32-річного жителя Києва з вогнепальним пораненням у голову. Поруч лежала зброя, зареєстрована на нього. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою "самогубство".

Згодом смерть криптоблогера Костянтина Кудо в Києві підтвердили у його соцмережах. За попередньою інформацією, загиблий перед смертю повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми.