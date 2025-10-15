В Одессе горсовет хочет отменить осенние каникулы: родители критикуют решение

В Одессе власти предлагают отменить осенние каникулы в школах, чтобы максимально использовать световой день. Вместо этого на неделю могут увеличить продолжительность зимних каникул.

Related video

О намерении перенести осенние каникулы в Одессе на зиму директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала на странице в Facebook. По ее словам, школы должны максимально пользоваться более теплыми и светлыми днями, поскольку неизвестно, какой будет ситуация со светом зимой.

"Уважаемые родители, коллеги. Мы не знаем, какая нас ждет зима, хотя и догадываемся. Пока есть свет, и день еще длинный, должны пользоваться каждой возможностью учиться", — обратилась к одесситам директор департамента образования.

Она подчеркнула, что посещение школы в эту неделю является возможностью, а не обязанностью, и если школьник едет в детский лагерь или семья спланировала отпуск — это можно будет согласовать с классным руководителем.

В Одессе неделю осенних каникул планируют перенести на зиму Фото: скриншот

При этом, по ее словам, в эту неделю в школе не будет контрольных, новых тем и домашних заданий. На вопрос родителей в комментариях о том, зачем отменять каникулы, если дети ничего в это время не будут учить, Елена Буйневич ответила, что неделя будет посвящена повторению старых тем и закреплению изученного материала.

Родители в комментариях спрашивают, зачем отменять каникулы, если дети в это время не будут ничего учить Фото: скриншот

Другие комментаторы отмечают, что дети во время учебы получают большую нагрузку и нуждаются в отдыхе, а также стресса школьникам добавляет перевод часов.

В комментариях высказываются против отмены осенних каникул для одесских детей Фото: скриншот

Относительно продолжительности зимних каникул директор департамента образования пока не может дать окончательного ответа.

"Есть ряд обращений относительно Рождественских праздников, которые приходятся на учебные дни. Поэтому если продолжать зимние, то лучше, по моему мнению, их начать раньше", — добавила Елена Буйневич.

Напомним, СМИ 13 октября рассказывали, когда начнутся осенние каникулы 2025-2026 учебного года. Согласно постановлению Кабмина №1003, рекомендовано отпускать детей на отдых с 27 октября по 2 ноября 2025 года, однако окончательный график отдельно утверждает педагогический совет каждого учебного заведения.

Фокус 9 октября со ссылкой на пресс-релиз Министерства образования и науки Украины писал, что в обновленный курс "Защита Украины" в школах будет входить работа с дронами и умение пользоваться открытыми источниками (OSINT).