В Одесі міськрада хоче скасувати осінні канікули: батьки критикують рішення

В Одесі влада пропонує скасувати осінні канікули в школах, щоб максимально використовувати світловий день. Натомість на тиждень можуть збільшити тривалість зимових канікул.

Про намір перенести осінні канікули в Одесі на зиму директорка департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла на сторінці у Facebook. За її словами, школи мають максимально користуватися теплішими та світлішими днями, оскільки невідомо, якою буде ситуація зі світлом взимку.

"Шановні батьки, колеги. Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємось. Поки є світло, і день ще довгий, мусимо користуватись кожною можливістю вчитися", — звернулася до одеситів директорка департаменту освіти.

Вона наголосила, що відвідування школи в цей тиждень є можливістю, а не обов'язком, і якщо школяр їде до дитячого табору чи родина спланувала відпустку — це можна буде узгодити з класним керівником.

При цьому, за її словами, в цей тиждень у школі не буде контрольних, нових тем і домашніх завдань. На запитання батьків у коментарях про те, навіщо скасовувати канікули, якщо діти нічого в цей час не вчитимуть, Олена Буйневич відповіла, що тиждень буде присвячено повторенню старих тем і закріпленню вивченого матеріалу.

Інші коментатори наголошують, що діти під час навчання отримують велике навантаження та потребують відпочинку, а також стресу школярам додає переведення годинників.

Щодо тривалості зимових канікул директорка департаменту освіти наразі не може дати остаточної відповіді.

"Маємо низку звернень щодо Різдвяних свят, які припадають на навчальні дні. Тож якщо продовжувати зимові, то краще, на мою думку, їх розпочати раніше", — додала Олена Буйневич.

Нагадаємо, ЗМІ 13 жовтня розповідали, коли розпочнуться осінні канікули 2025-2026 навчального року. Згідно з постановою Кабміну №1003, рекомендовано відпускати дітей на відпочинок з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, проте остаточний графік окремо затверджує педагогічна рада кожного навчального закладу.

