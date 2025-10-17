Топонимический скандал: почему переименование сквера в городе в честь Трампа незаконно

В Чернигове решение городского совета о переименовании сквера "Сказка" в "Сквер Трампа" вызвало волну обсуждений и обвинений в нарушении законодательства. Представители Украинского института национальной памяти считают, что принятое решение противоречит нормам закона о наименовании объектов в честь физических лиц.

По информации "Суспільного", представитель Института Сергей Бутко отметил, что согласно действующему закону "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" части 2 статьи 3", в Украине запрещено предоставлять объектам имена людей, которые еще живы. По его словам, только после завершения жизненного пути можно объективно оценить деятельность человека и принять решение, стоит ли чествовать его именем публичное пространство.

"На мой взгляд — это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий. Потому что сейчас есть много Героев Украины (посмертно), которые родились уже в независимой Украине и отдали свою жизнь. Они отмечены самыми высокими наградами, а в их честь нет названий", — подчеркнул Бутко.

Отдельно он отметил, что процесс принятия решения не соответствовал предусмотренным процедурным требованиям — не было заседания топонимической комиссии и общественного обсуждения. По его словам, решение было проголосовано непосредственно в сессионном зале, что также является нарушением.

"Закон является однозначным, и его нормы надо соблюдать. Я не понимаю, почему 22 депутата горсовета нарушили закон? ", — добавил представитель Института.

Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа — что об этом известно

Напомним, что 16 октября во время 46-й внеочередной сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали предложение председателя фракции "Европейская солидарность" Марины Семененко о переименовании сквера.

Сама депутат в комментарии журналистам объяснила, что решение не нарушает закон, ведь речь идет лишь об использовании фамилии, а не полного имени конкретного лица.

В пояснительной записке к решению указано, что переименование должно "способствовать привлечению международного внимания к процессу восстановления Чернигова и чествованию выдающихся политических лидеров современности". Авторы документа также выразили убеждение, что Дональд Трамп "может сыграть роль в достижении мира в мире и стать достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира".

Более того, после принятия решения Марина Семененко сообщила, что городской совет планирует обратиться к Дональду Трампу и его семье с приглашением посетить Чернигов.

Ранее Фокус писал, что новость о переименовании улицы вызвала резонанс не только в СМИ, но и среди жителей Чернигова. Хоть многие раскритиковали это решение, некоторые его даже поддержали.

Кроме этого, в Черкассах решили увековечить память легендарного британского музыканта Оззи Осборна, который умер 22 июля на 77-м году жизни. В частности артисту хотели присвоить звание "Почетного горожанина Черкасс"