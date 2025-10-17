Топонімічний скандал: чому перейменування скверу в місті на честь Трампа незаконне

У Чернігові рішення міської ради щодо перейменування скверу "Казка" на "Сквер Трампа" спричинило хвилю обговорень і звинувачень у порушенні законодавства. Представники Українського інституту національної пам’яті вважають, що ухвалене рішення суперечить нормам закону про найменування об’єктів на честь фізичних осіб.

За інформацією "Суспільного", представник Інституту Сергій Бутко зазначив, що відповідно до чинного закону "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", в Україні заборонено надавати об’єктам імена людей, які ще живі. За його словами, лише після завершення життєвого шляху можна об’єктивно оцінити діяльність людини та ухвалити рішення, чи варто вшановувати її ім’ям публічний простір.

"На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензій. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже У незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв", — підкреслив Бутко.

Відео дня

Окремо він зауважив, що процес ухвалення рішення не відповідав передбаченим процедурним вимогам — не було засідання топонімічної комісії та громадського обговорення. За його словами, рішення було проголосоване безпосередньо в сесійній залі, що також є порушенням.

"Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон? ", — додав представник Інституту.

Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа — що про це відомо

Нагадаємо, що 16 жовтня під час 46-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради депутати підтримали пропозицію голови фракції "Європейська солідарність" Марини Семененко про перейменування скверу.

Сама депутатка у коментарі журналістам пояснила, що рішення не порушує закон, адже йдеться лише про використання прізвища, а не повного імені конкретної особи.

У пояснювальній записці до рішення зазначено, що перейменування має "сприяти приверненню міжнародної уваги до процесу відбудови Чернігова та вшануванню визначних політичних лідерів сучасності". Автори документа також висловили переконання, що Дональд Трамп "може відіграти роль у досягненні миру у світі та стати гідним кандидатом на Нобелівську премію миру".

Ба більше, після ухвалення рішення Марина Семененко повідомила, що міська рада планує звернутися до Дональда Трампа та його родини із запрошенням відвідати Чернігів.

Раніше Фокус писав, що новина про перейменування вулиці викликала резонанс не тільки в ЗМІ, а й серед жителів Чернігова. Хоч багато хто розкритикував це рішення, дехто його навіть підтримав.

Окрім цього, у Черкасах вирішили увічнити пам'ять легендарного британського музиканта Оззі Осборна, який помер 22 липня на 77-му році життя. Зокрема артисту хотіли надати звання "Почесного городянина Черкас"