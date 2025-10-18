Зимнее время-2025: когда переводят часы и как к этому подготовиться
Каждый год в последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время — стрелки часов переводятся на один час назад. В 2025 году это произойдет в ночь с 25 на 26 октября.
В 4:00 утра стрелки переведутся на час назад. Фокус рассказывает, как подготовиться к ежегодному "скачку во времени".
Когда переводят часы
Зимнее время в Украине традиционно наступает в последнее воскресенье октября. В 2025 году переход состоится в ночь с 25 на 26 октября. В 4:00 утра часы переводят на один час назад — то есть сразу будет снова 3:00. Украинцы эту ночь смогут поспать на час дольше.
Что такое зимнее время
Это астрономически "естественное" время, к которому мы возвращаемся после периода летнего времени, введенного для экономии электроэнергии и более эффективного использования светового дня.
Перевод часов дважды в год был введен еще в XX веке с целью экономии электроэнергии, улучшения производительности в светлое время суток, оптимизации работы транспорта и экономики.
Впрочем, в последние годы эффективность этого подхода активно обсуждается во многих странах, в том числе и в Украине.
Отменят ли зимнее время в Украине
Идея отмены перевода часов в Украине не нова. В Верховной Раде неоднократно регистрировали законопроекты об отказе от сезонного времени. Например, в 2021 году обсуждался переход на постоянное время, но соответствующий закон так и не был принят.
Поэтому пока Украина продолжает переводить часы на летнее и зимнее время.
Как подготовиться к переходу
Чтобы адаптация к новому времени прошла комфортно, рекомендуется:
- За 2-3 дня до перевода часов ложиться спать на 15-20 минут позже.
- Не перегружать организм в первые дни после перехода.
- Больше бывать на свежем воздухе и стараться видеть солнечный свет утром.
Нужно ли вручную переводить часы?
Большинство смартфонов, компьютеров и современных гаджетов обновляют время автоматически. Однако часы со стрелками или в автомобилях могут потребовать ручной настройки.
