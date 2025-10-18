Зимовий час-2025: коли переводять годинник та як до цього підготуватися

Щороку в останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час — стрілки годинника переводяться на одну годину назад. У 2025 році це станеться в ніч з 25 на 26 жовтня.

О 4:00 ранку стрілки переведуться на годину назад. Фокус розповідає, як підготуватися до щорічного "стрибка в часі".

Коли переводять годинник

Зимовий час в Україні традиційно настає в останню неділю жовтня. У 2025 році перехід відбудеться в ніч з 25 на 26 жовтня. О 4:00 ранку годинники переводять на одну годину назад — тобто одразу буде знову 3:00. Українці цю ніч зможуть поспати на годину довше.

Що таке зимовий час

Це астрономічно "природний" час, до якого ми повертаємося після періоду літнього часу, запровадженого для економії електроенергії та ефективнішого використання світлового дня.

Переведення годинника двічі на рік було запроваджене ще в XX столітті з метою заощадження електроенергії, покращення продуктивності в світлий час доби, оптимізації роботи транспорту та економіки.

Втім, в останні роки ефективність цього підходу активно обговорюється у багатьох країнах, зокрема й в Україні.

Чи скасують зимовий час в Україні

Ідея скасування переведення годинника в Україні не нова. У Верховній Раді неодноразово реєстрували законопроєкти щодо відмови від сезонного часу. Наприклад, у 2021 році обговорювався перехід на постійний час, але відповідний закон так і не був ухвалений.

Тому поки Україна продовжує переводити годинники на літній та зимовий час.

Як підготуватись до переходу

Щоб адаптація до нового часу пройшла комфортно, рекомендується:

За 2–3 дні до переведення годинника лягати спати на 15–20 хвилин пізніше.

Не перевантажувати організм у перші дні після переходу.

Більше бувати на свіжому повітрі та намагатися бачити сонячне світло зранку.

Чи потрібно вручну переводити годинник?

Більшість смартфонів, комп’ютерів та сучасних гаджетів оновлюють час автоматично. Проте годинники зі стрілками чи в автомобілях можуть потребувати ручного налаштування.

