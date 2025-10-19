Два украинских села признаны лучшими в мире для туристов: где они расположены и на что там посмотреть

В перечень лучших сел в мире для туризма в 2025 году по версии Всемирной туристической организации (UNWTO) попали два украинских села — Колочава и Синевирская Поляна. Оба расположены на Закарпатье.

Колочава и Синевирская Поляна относятся к Хустскому району Закарпатской области. Они вместе с еще 50 селами попали в рейтинг лучших в мире для туристов. Об этом рассказали в UNWTO.

В 2025 году за звание лучших сел для туризма в мире боролись всего 270 населенных пунктов, расположенных в 65 странах мира. Это страны Африки, Азии, Америки и Европы, а также страны Ближнего Востока. Их оценивали по ряду критериев, в частности по культурным и природным ресурсам, сфере здравоохранения, безопасности и защите, а также экономически, экологической устойчивости и тому подобное.

Фокус рассказывает, чем примечательны Коловача и Синевирская Поляна и почему там стоит побывать.

Колочава на Закарпатье: чем особенное село и что здесь стоит посетить

Село Колочава на Закарпатье

Колочава, как пишет издание "Карпатиум", считается крупнейшим поселком Закарпатской Верховины. Он раскинулся в долине одноименной реки. Колочаву называют "селом 10 музеев": все их можно посетить в течение непродолжительного отпуска благодаря удобному расположению.

Что посмотреть в Колочаве:

музейный комплекс "Старое село": экспонаты рассказывают о повседневной жизни гуцулов, старые профессии. Музей насчитывает более 20 тщательно воссозданных сооружений;

гастрономический фестиваль риплянки, который проходит в июне;

посетить "долину крокусов" весной, когда цветет шафран Гейфеля;

увидеть живописное Ольшанское водохранилище вблизи Колочавы, длина водной глади которого достигает 9 километров;

пойти горными маршрутами — подняться на гору Стрымбу (1719 м), прогуляться высокогорным хребтом Полонина Красная и Квасный Верх.

Добраться до Колочавы можно как собственным транспортом, так и общественным: здесь курсирует рейсовый автобус Колочава-Ужгрод.

Синевирская Поляна на Закарпатье: что посетить в селе

Село Синевирская Поляна на Закарпатье

О селе Синевирская Поляна знает почти каждый турист, пишет "Карпатиум". Село знаменито тем, что недалеко расположено известное озеро Синевир, и, если вы собрались его посетить, придется сперва узнать, как доехать до Синевирской Поляны. Раньше оно имело название Верхний Синевир.

Что увидеть в Синевирской Поляне:

посетить Морское око (озеро Синевир);

увидеть водопад Шипот рядом с селом: одно из семи природных чудес Украины;

посетить памятник архитектуры — храм Покрова пресвятой Богородицы 1817 года;

посетить экопарк "Долина волков".

Самый удобный способ узнать Синевирскую Поляну — поехать на собственном автомобиле. Однако можно и на общественном транспорте, доехав до станции Воловец поездом, а тогда пересесть на автобус.

