Два українських села визнано найкращими у світі для туристів: де вони розташовані і на що там подивитися

У перелік найкращих сіл у світі для туризму у 2025 році за версією Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) потрапили два українські села — Колочава та Синевирська Поляна. Обидва розташовані на Закарпатті.

Колочава та Синевирська Поляна належать до Хустського району Закарпатської області. Вони разом з іще 50 селами потрапили до рейтингу найкращих у світі для туристів. Про це розповіли у UNWTO.

У 2025 році за звання найкращих сіл для туризму у світі боролися загалом 270 населених пунктів, розташованих у 65 країнах світу. Це країни Африки, Азії, Америки та Європи, а також країни Близького Сходу. Їх оцінювали за низкою критеріїв, зокрема за культурними та природними ресурсами, сферою охорони здоров'я, безпекою та захистом, а також економічно, екологічною стійкістю тощо.

Фокус розповідає, чим примітні Коловача та Синевирська Поляна і чому там варто побувати.

Колочава на Закарпатті: чим особливе село і що тут варто відвідати

Село Колочава на Закарпатті

Колочава, як пише видання "Карпатіум", вважається найбільшим селищем Закарпатської Верховини. Воно розкинулося у долині однойменної річки. Колочаву називають "селом 10 музеїв": усіх їх можна відвідати упродовж нетривалої відпустки завдяки зручному розташуванню.

Що подивитися у Колочаві:

музейний комплекс "Старе село": експонати розповідають про повсякденне життя гуцулів, старі професії. Музей нараховує понад 20 ретельно відтворених споруд;

гастрономічний фестиваль ріплянки, що проходить у червні;

відвідати "долину крокусів" навесні, коли цвіте шафран Гейфеля;

побачити мальовниче Вільшанське водосховище поблизу Колочави, довжина водної гладі якого сягає 9 кілометрів;

піти гірськими маршрутами — підійнятись на гору Стримбу (1719 м), прогулятися високогірним хребтом Полонина Красна та Квасний Верх .

Дістатися до Колочави можна як власним транспортом, так і громадським: тут курсує рейсовий автобус Колочава-Ужгрод.

Синевирська Поляна на Закарпатті: що відвідати у селі

Село Синевирська Поляна на Закарпатті

Про село Синевирська Поляна знає майже кожен турист, пише "Карпатіум". Село знамените тим, що недалеко розташоване відоме озеро Синевир, і, якщо ви зібралися його відвідати, доведеться спершу дізнатися, як доїхати до Синевирської Поляни. Раніше воно мало назву Верхній Синевир.

Що побачити у Синевирській Поляні:

відвідати Морське око (озеро Синевир);

побачити водоспад Шипіт поруч із селом: одне з семи природних чудес України;

відвідати пам'ятку архітектури — храм Покрови пресвятої Богородиці 1817 року;

відвідати екопарк "Долина вовків".

Найзручніший спосіб дізнатися Синевирської Поляни — поїхати на власному автомобілі. Однак можна і на громадському транспорті, доїхавши до станції Воловець потягом, а тоді пересісти на автобус.

